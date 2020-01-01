dForce USD (USX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi dForce USD (USX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

dForce USD (USX) teave Synthetic Stablecoin Ametlik veebisait: https://dforce.network/ Ostke USX kohe!

dForce USD (USX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage dForce USD (USX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.26M $ 15.26M $ 15.26M Koguvaru: $ 134.57M $ 134.57M $ 134.57M Ringlev varu: $ 15.45M $ 15.45M $ 15.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 132.91M $ 132.91M $ 132.91M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.71 $ 2.71 $ 2.71 Kõigi aegade madalaim: $ 0.331253 $ 0.331253 $ 0.331253 Praegune hind: $ 0.987627 $ 0.987627 $ 0.987627 Lisateave dForce USD (USX) hinna kohta

dForce USD (USX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud dForce USD (USX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USX tokeni tokenoomikat, avastage USX tokeni reaalajas hinda!

USX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USX võiks suunduda? Meie USX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!