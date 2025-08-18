Rohkem infot USX

dForce USD hind (USX)

1 USX/USD reaalajas hind:

$0.988922
-0.10%1D
dForce USD (USX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:14:32 (UTC+8)

dForce USD (USX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.978214
24 h madal
$ 0.993344
24 h kõrge

$ 0.978214
$ 0.993344
$ 2.71
$ 0.331253
+0.74%

-0.13%

-0.16%

-0.16%

dForce USD (USX) reaalajas hind on $0.988922. Viimase 24 tunni jooksul USX kaubeldud madalaim $ 0.978214 ja kõrgeim $ 0.993344 näitab aktiivset turu volatiivsust. USXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.71 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.331253.

Lüliajalise tootluse osas on USX muutunud +0.74% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -0.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

dForce USD (USX) – turuteave

$ 15.28M
--
$ 133.07M
15.45M
134,571,773.1095259
dForce USD praegune turukapitalisatsioon on $ 15.28M -- 24 tunnise kauplemismahuga. USX ringlev varu on 15.45M, mille koguvaru on 134571773.1095259. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 133.07M.

dForce USD (USX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse dForce USD ja USD hinnamuutus $ -0.001295019969796.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse dForce USD ja USD hinnamuutus $ -0.0045655561.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse dForce USD ja USD hinnamuutus $ -0.0069398590.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse dForce USD ja USD hinnamuutus $ -0.0073745040878355.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001295019969796-0.13%
30 päeva$ -0.0045655561-0.46%
60 päeva$ -0.0069398590-0.70%
90 päeva$ -0.0073745040878355-0.74%

Mis on dForce USD (USX)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse dForce USD (USX) allikas

Ametlik veebisait

dForce USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on dForce USD (USX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie dForce USD (USX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida dForce USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake dForce USD hinna ennustust kohe!

USX kohalike valuutade suhtes

dForce USD (USX) tokenoomika

dForce USD (USX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse dForce USD (USX) kohta

Kui palju on dForce USD (USX) tänapäeval väärt?
Reaalajas USX hind USD on 0.988922 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USX/USD hind?
Praegune hind USX/USD on $ 0.988922. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on dForce USD turukapitalisatsioon?
USX turukapitalisatsioon on $ 15.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USX ringlev varu?
USX ringlev varu on 15.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USX (ATH) hind?
USX saavutab ATH hinna summas 2.71 USD.
Mis oli kõigi aegade USX madalaim (ATL) hind?
USX nägi ATL hinda summas 0.331253 USD.
Milline on USX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USX kauplemismaht on -- USD.
Kas USX sel aastal kõrgemale ka suundub?
USX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USX hinna ennustust.
dForce USD (USX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

