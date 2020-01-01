Desmos (DSM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Desmos (DSM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Desmos (DSM) teave Desmos Token, or DSM, is the native token on the Desmos blockchain. Built with Cosmos SDK, Desmos serves as the backbone to empower the development of user-centric decentralized social networks in the metaverse. Ametlik veebisait: https://www.desmos.network/ Ostke DSM kohe!

Desmos (DSM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Desmos (DSM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Koguvaru: $ 161.92M $ 161.92M $ 161.92M Ringlev varu: $ 89.79M $ 89.79M $ 89.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.77 $ 1.77 $ 1.77 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00013957 $ 0.00013957 $ 0.00013957 Praegune hind: $ 0.01166865 $ 0.01166865 $ 0.01166865 Lisateave Desmos (DSM) hinna kohta

Desmos (DSM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Desmos (DSM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DSM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DSM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DSM tokeni tokenoomikat, avastage DSM tokeni reaalajas hinda!

DSM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DSM võiks suunduda? Meie DSM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DSM tokeni hinna ennustust kohe!

