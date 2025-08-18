Mis on Desmos (DSM)

Desmos Token, or DSM, is the native token on the Desmos blockchain. Built with Cosmos SDK, Desmos serves as the backbone to empower the development of user-centric decentralized social networks in the metaverse.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Desmos (DSM) allikas Ametlik veebisait

Desmos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Desmos (DSM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Desmos (DSM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Desmos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Desmos hinna ennustust kohe!

DSM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Desmos (DSM) tokenoomika

Desmos (DSM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DSM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Desmos (DSM) kohta Kui palju on Desmos (DSM) tänapäeval väärt? Reaalajas DSM hind USD on 0.00967651 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DSM/USD hind? $ 0.00967651 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DSM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Desmos turukapitalisatsioon? DSM turukapitalisatsioon on $ 868.61K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DSM ringlev varu? DSM ringlev varu on 89.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DSM (ATH) hind? DSM saavutab ATH hinna summas 1.77 USD . Mis oli kõigi aegade DSM madalaim (ATL) hind? DSM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DSM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DSM kauplemismaht on -- USD . Kas DSM sel aastal kõrgemale ka suundub? DSM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DSM hinna ennustust

Desmos (DSM) Olulised valdkonna uudised