Mis on deFusion (DEF)

deFusion is an infra-liquidity staking platform, designed exclusively for users on Viction seeking a secure and smooth staking experience. With cutting-edge technology and a commitment to transparency, deFusion provides Automated Rewards Distribution Solution (ARDS), ensuring a fusion of stability and efficiency in the ever-evolving blockchain landscape. The platform started with 50 Masternodes and has served more than 17,000 users staking 8,000,000 assets in its first year. This momentum has proven that deFusion is potential to scale staking economy furthermore.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse deFusion (DEF) allikas Ametlik veebisait

deFusion hinna ennustus (USD)

Kui palju on deFusion (DEF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie deFusion (DEF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida deFusion nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake deFusion hinna ennustust kohe!

DEF kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

deFusion (DEF) tokenoomika

deFusion (DEF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse deFusion (DEF) kohta Kui palju on deFusion (DEF) tänapäeval väärt? Reaalajas DEF hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEF/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on deFusion turukapitalisatsioon? DEF turukapitalisatsioon on $ 66.14K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEF ringlev varu? DEF ringlev varu on 94.04M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEF (ATH) hind? DEF saavutab ATH hinna summas 0.00409746 USD . Mis oli kõigi aegade DEF madalaim (ATL) hind? DEF nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DEF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEF kauplemismaht on -- USD . Kas DEF sel aastal kõrgemale ka suundub? DEF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEF hinna ennustust

deFusion (DEF) Olulised valdkonna uudised