deFusion (DEF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi deFusion (DEF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

deFusion (DEF) teave deFusion is an infra-liquidity staking platform, designed exclusively for users on Viction seeking a secure and smooth staking experience. With cutting-edge technology and a commitment to transparency, deFusion provides Automated Rewards Distribution Solution (ARDS), ensuring a fusion of stability and efficiency in the ever-evolving blockchain landscape. The platform started with 50 Masternodes and has served more than 17,000 users staking 8,000,000 assets in its first year. This momentum has proven that deFusion is potential to scale staking economy furthermore. Ametlik veebisait: https://www.defusion.xyz/ Ostke DEF kohe!

deFusion (DEF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage deFusion (DEF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 69.52K $ 69.52K $ 69.52K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 94.04M $ 94.04M $ 94.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 739.23K $ 739.23K $ 739.23K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00409746 $ 0.00409746 $ 0.00409746 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00073923 $ 0.00073923 $ 0.00073923 Lisateave deFusion (DEF) hinna kohta

deFusion (DEF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud deFusion (DEF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEF tokeni tokenoomikat, avastage DEF tokeni reaalajas hinda!

DEF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEF võiks suunduda? Meie DEF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEF tokeni hinna ennustust kohe!

