Mis on DeFiChain (DFI)

DeFiChain is a decentralized blockchain platform dedicated to enable fast, intelligent, and transparent decentralized financial services. Unlike most of the other DeFi projects that are built on the Ethereum network, DeFiChain is built on bitcoin (as a software fork), and is anchored to the bitcoin blockchain (via merkle root) every few minutes for maximum security DeFiChain is designed to be non-Turing complete to reduce smart contract errors (extremely important for finance transactions) and its op codes only allow run decentralized finance dapps. This ensures that only financial transactions are possible, instead of having games and casinos clogging the ecosystem and causing high transaction fees. Upcoming features of the DeFiChain include Decentralized: Lending, Wrapping of Tokens, Pricing Oracles, Exchanges, Transferable Debts and Receivables, Non-Collateralized Debt, Asset Tokenization, Distribution of Dividends, and YIELD FARMING!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DeFiChain (DFI) allikas Ametlik veebisait

DeFiChain hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeFiChain (DFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeFiChain (DFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeFiChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DeFiChain hinna ennustust kohe!

DFI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

DeFiChain (DFI) tokenoomika

DeFiChain (DFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeFiChain (DFI) kohta Kui palju on DeFiChain (DFI) tänapäeval väärt? Reaalajas DFI hind USD on 0.00555165 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DFI/USD hind? $ 0.00555165 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DeFiChain turukapitalisatsioon? DFI turukapitalisatsioon on $ 4.98M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DFI ringlev varu? DFI ringlev varu on 894.83M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DFI (ATH) hind? DFI saavutab ATH hinna summas 5.61 USD . Mis oli kõigi aegade DFI madalaim (ATL) hind? DFI nägi ATL hinda summas 0.00378338 USD . Milline on DFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DFI kauplemismaht on -- USD . Kas DFI sel aastal kõrgemale ka suundub? DFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DFI hinna ennustust

DeFiChain (DFI) Olulised valdkonna uudised