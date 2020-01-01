DeFiChain (DFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DeFiChain (DFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DeFiChain (DFI) teave DeFiChain is a decentralized blockchain platform dedicated to enable fast, intelligent, and transparent decentralized financial services. Unlike most of the other DeFi projects that are built on the Ethereum network, DeFiChain is built on bitcoin (as a software fork), and is anchored to the bitcoin blockchain (via merkle root) every few minutes for maximum security DeFiChain is designed to be non-Turing complete to reduce smart contract errors (extremely important for finance transactions) and its op codes only allow run decentralized finance dapps. This ensures that only financial transactions are possible, instead of having games and casinos clogging the ecosystem and causing high transaction fees. Upcoming features of the DeFiChain include Decentralized: Lending, Wrapping of Tokens, Pricing Oracles, Exchanges, Transferable Debts and Receivables, Non-Collateralized Debt, Asset Tokenization, Distribution of Dividends, and YIELD FARMING! Ametlik veebisait: https://defichain.com/ Ostke DFI kohe!

DeFiChain (DFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DeFiChain (DFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.69M $ 4.69M $ 4.69M Koguvaru: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ringlev varu: $ 895.10M $ 895.10M $ 895.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.61 $ 5.61 $ 5.61 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00378338 $ 0.00378338 $ 0.00378338 Praegune hind: $ 0.00517512 $ 0.00517512 $ 0.00517512 Lisateave DeFiChain (DFI) hinna kohta

DeFiChain (DFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DeFiChain (DFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DFI tokeni tokenoomikat, avastage DFI tokeni reaalajas hinda!

DFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DFI võiks suunduda? Meie DFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DFI tokeni hinna ennustust kohe!

