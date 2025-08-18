Mis on Deep Worm (WORM)

Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely

Üksuse Deep Worm (WORM) allikas Ametlik veebisait

Deep Worm hinna ennustus (USD)

WORM kohalike valuutade suhtes

Deep Worm (WORM) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Deep Worm (WORM) kohta Kui palju on Deep Worm (WORM) tänapäeval väärt? Reaalajas WORM hind USD on 0.00017458 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WORM/USD hind? $ 0.00017458 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WORM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Deep Worm turukapitalisatsioon? WORM turukapitalisatsioon on $ 174.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WORM ringlev varu? WORM ringlev varu on 999.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WORM (ATH) hind? WORM saavutab ATH hinna summas 0.091742 USD . Mis oli kõigi aegade WORM madalaim (ATL) hind? WORM nägi ATL hinda summas 0.00009286 USD . Milline on WORM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WORM kauplemismaht on -- USD . Kas WORM sel aastal kõrgemale ka suundub? WORM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WORM hinna ennustust

