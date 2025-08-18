Rohkem infot WORM

Deep Worm hind (WORM)

1 WORM/USD reaalajas hind:

$0.00017458
$0.00017458
-4.70%1D
Deep Worm (WORM) reaalajas hinnagraafik
Deep Worm (WORM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00017458
$ 0.00017458
24 h madal
$ 0.00018769
$ 0.00018769
24 h kõrge

$ 0.00017458
$ 0.00017458

$ 0.00018769
$ 0.00018769

$ 0.091742
$ 0.091742

$ 0.00009286
$ 0.00009286

-0.22%

-4.76%

+5.77%

+5.77%

Deep Worm (WORM) reaalajas hind on $0.00017458. Viimase 24 tunni jooksul WORM kaubeldud madalaim $ 0.00017458 ja kõrgeim $ 0.00018769 näitab aktiivset turu volatiivsust. WORMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.091742 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00009286.

Lüliajalise tootluse osas on WORM muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -4.76% 24 tunni vältel +5.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Deep Worm (WORM) – turuteave

$ 174.56K
$ 174.56K

--
----

$ 174.56K
$ 174.56K

999.88M
999.88M

999,878,385.073247
999,878,385.073247

Deep Worm praegune turukapitalisatsioon on $ 174.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WORM ringlev varu on 999.88M, mille koguvaru on 999878385.073247. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 174.56K.

Deep Worm (WORM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Deep Worm ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Deep Worm ja USD hinnamuutus $ -0.0000091119.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Deep Worm ja USD hinnamuutus $ -0.0000322452.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Deep Worm ja USD hinnamuutus $ +0.00002936086596518775.

Periood Muutus (USD) Muutus (%)
Täna$ 0-4.76%
30 päeva$ -0.0000091119-5.21%
60 päeva$ -0.0000322452-18.47%
90 päeva$ +0.00002936086596518775+20.22%

Mis on Deep Worm (WORM)

Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Deep Worm (WORM) allikas

Ametlik veebisait

Deep Worm hinna ennustus (USD)

Kui palju on Deep Worm (WORM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Deep Worm (WORM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Deep Worm nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Deep Worm hinna ennustust kohe!

WORM kohalike valuutade suhtes

Deep Worm (WORM) tokenoomika

Deep Worm (WORM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WORM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Deep Worm (WORM) kohta

Kui palju on Deep Worm (WORM) tänapäeval väärt?
Reaalajas WORM hind USD on 0.00017458 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WORM/USD hind?
Praegune hind WORM/USD on $ 0.00017458. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Deep Worm turukapitalisatsioon?
WORM turukapitalisatsioon on $ 174.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WORM ringlev varu?
WORM ringlev varu on 999.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WORM (ATH) hind?
WORM saavutab ATH hinna summas 0.091742 USD.
Mis oli kõigi aegade WORM madalaim (ATL) hind?
WORM nägi ATL hinda summas 0.00009286 USD.
Milline on WORM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WORM kauplemismaht on -- USD.
Kas WORM sel aastal kõrgemale ka suundub?
WORM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WORM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:48:58 (UTC+8)

