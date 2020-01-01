Deep Worm (WORM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Deep Worm (WORM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Deep Worm (WORM) teave Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely Ametlik veebisait: https://www.deep-worm.com/ Ostke WORM kohe!

Deep Worm (WORM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Deep Worm (WORM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 169.80K $ 169.80K $ 169.80K Koguvaru: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Ringlev varu: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 169.80K $ 169.80K $ 169.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.091742 $ 0.091742 $ 0.091742 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00016982 $ 0.00016982 $ 0.00016982 Lisateave Deep Worm (WORM) hinna kohta

Deep Worm (WORM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Deep Worm (WORM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WORM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WORM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WORM tokeni tokenoomikat, avastage WORM tokeni reaalajas hinda!

WORM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WORM võiks suunduda? Meie WORM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WORM tokeni hinna ennustust kohe!

