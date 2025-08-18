Rohkem infot BOX

BOX Hinnainfo

BOX Valge raamat

BOX Ametlik veebisait

BOX Tokenoomika

BOX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

DeBox logo

DeBox hind (BOX)

Loendis mitteolevad

1 BOX/USD reaalajas hind:

$0.00882888
$0.00882888$0.00882888
-2.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DeBox (BOX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:15:05 (UTC+8)

DeBox (BOX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00881231
$ 0.00881231$ 0.00881231
24 h madal
$ 0.00902884
$ 0.00902884$ 0.00902884
24 h kõrge

$ 0.00881231
$ 0.00881231$ 0.00881231

$ 0.00902884
$ 0.00902884$ 0.00902884

$ 0.122695
$ 0.122695$ 0.122695

$ 0.0037117
$ 0.0037117$ 0.0037117

+0.19%

-2.02%

+0.06%

+0.06%

DeBox (BOX) reaalajas hind on $0.00882888. Viimase 24 tunni jooksul BOX kaubeldud madalaim $ 0.00881231 ja kõrgeim $ 0.00902884 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.122695 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0037117.

Lüliajalise tootluse osas on BOX muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, -2.02% 24 tunni vältel +0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DeBox (BOX) – turuteave

$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M

--
----

$ 8.83M
$ 8.83M$ 8.83M

336.20M
336.20M 336.20M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DeBox praegune turukapitalisatsioon on $ 2.97M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOX ringlev varu on 336.20M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.83M.

DeBox (BOX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DeBox ja USD hinnamuutus $ -0.000182087293091894.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DeBox ja USD hinnamuutus $ -0.0001336771.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DeBox ja USD hinnamuutus $ -0.0020412582.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DeBox ja USD hinnamuutus $ -0.004426556258331628.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000182087293091894-2.02%
30 päeva$ -0.0001336771-1.51%
60 päeva$ -0.0020412582-23.12%
90 päeva$ -0.004426556258331628-33.39%

Mis on DeBox (BOX)

We are glad to introduce the $BOX, the core part of the DeBox ecosystem with multiple use cases.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DeBox (BOX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

DeBox hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeBox (BOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeBox (BOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeBox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DeBox hinna ennustust kohe!

BOX kohalike valuutade suhtes

DeBox (BOX) tokenoomika

DeBox (BOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeBox (BOX) kohta

Kui palju on DeBox (BOX) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOX hind USD on 0.00882888 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOX/USD hind?
Praegune hind BOX/USD on $ 0.00882888. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DeBox turukapitalisatsioon?
BOX turukapitalisatsioon on $ 2.97M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOX ringlev varu?
BOX ringlev varu on 336.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOX (ATH) hind?
BOX saavutab ATH hinna summas 0.122695 USD.
Mis oli kõigi aegade BOX madalaim (ATL) hind?
BOX nägi ATL hinda summas 0.0037117 USD.
Milline on BOX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOX kauplemismaht on -- USD.
Kas BOX sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:15:05 (UTC+8)

DeBox (BOX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.