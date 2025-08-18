Mis on DeBox (BOX)

We are glad to introduce the $BOX, the core part of the DeBox ecosystem with multiple use cases.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DeBox (BOX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

DeBox hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeBox (BOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeBox (BOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeBox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DeBox hinna ennustust kohe!

BOX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

DeBox (BOX) tokenoomika

DeBox (BOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeBox (BOX) kohta Kui palju on DeBox (BOX) tänapäeval väärt? Reaalajas BOX hind USD on 0.00882888 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOX/USD hind? $ 0.00882888 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BOX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DeBox turukapitalisatsioon? BOX turukapitalisatsioon on $ 2.97M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOX ringlev varu? BOX ringlev varu on 336.20M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOX (ATH) hind? BOX saavutab ATH hinna summas 0.122695 USD . Mis oli kõigi aegade BOX madalaim (ATL) hind? BOX nägi ATL hinda summas 0.0037117 USD . Milline on BOX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BOX kauplemismaht on -- USD . Kas BOX sel aastal kõrgemale ka suundub? BOX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOX hinna ennustust

DeBox (BOX) Olulised valdkonna uudised