DeBox (BOX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DeBox (BOX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

DeBox (BOX) teave We are glad to introduce the $BOX, the core part of the DeBox ecosystem with multiple use cases. Ametlik veebisait: https://debox.pro/ Valge raamat: https://docs.debox.pro/UserGuide

DeBox (BOX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DeBox (BOX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.10M Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 336.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.122695 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0037117 Praegune hind: $ 0.00921391

DeBox (BOX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DeBox (BOX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOX tokeni tokenoomikat, avastage BOX tokeni reaalajas hinda!

BOX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOX võiks suunduda? Meie BOX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

