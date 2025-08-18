CyberDEX hind (CYDX)
+0.69%
+0.15%
-7.99%
-7.99%
CyberDEX (CYDX) reaalajas hind on $0.0016163. Viimase 24 tunni jooksul CYDX kaubeldud madalaim $ 0.00159424 ja kõrgeim $ 0.00162397 näitab aktiivset turu volatiivsust. CYDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.077973 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00147545.
Lüliajalise tootluse osas on CYDX muutunud +0.69% viimase tunni jooksul, +0.15% 24 tunni vältel -7.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CyberDEX praegune turukapitalisatsioon on $ 510.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CYDX ringlev varu on 315.66M, mille koguvaru on 1600000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.59M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse CyberDEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CyberDEX ja USD hinnamuutus $ +0.0000530335.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CyberDEX ja USD hinnamuutus $ -0.0000595634.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CyberDEX ja USD hinnamuutus $ -0.000562161751782069.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0.15%
|30 päeva
|$ +0.0000530335
|+3.28%
|60 päeva
|$ -0.0000595634
|-3.68%
|90 päeva
|$ -0.000562161751782069
|-25.80%
CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on CyberDEX (CYDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CyberDEX (CYDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CyberDEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake CyberDEX hinna ennustust kohe!
CyberDEX (CYDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CYDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.