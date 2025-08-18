Mis on CyberDEX (CYDX)

CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”.

Üksuse CyberDEX (CYDX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CyberDEX (CYDX) kohta Kui palju on CyberDEX (CYDX) tänapäeval väärt? Reaalajas CYDX hind USD on 0.0016163 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CYDX/USD hind? $ 0.0016163 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CYDX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CyberDEX turukapitalisatsioon? CYDX turukapitalisatsioon on $ 510.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CYDX ringlev varu? CYDX ringlev varu on 315.66M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CYDX (ATH) hind? CYDX saavutab ATH hinna summas 0.077973 USD . Mis oli kõigi aegade CYDX madalaim (ATL) hind? CYDX nägi ATL hinda summas 0.00147545 USD . Milline on CYDX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CYDX kauplemismaht on -- USD . Kas CYDX sel aastal kõrgemale ka suundub? CYDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CYDX hinna ennustust

