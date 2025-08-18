Rohkem infot CYDX

CyberDEX hind (CYDX)

1 CYDX/USD reaalajas hind:

$0.0016163
$0.0016163$0.0016163
+0.10%1D
CyberDEX (CYDX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:33:07 (UTC+8)

CyberDEX (CYDX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00159424
$ 0.00159424$ 0.00159424
24 h madal
$ 0.00162397
$ 0.00162397$ 0.00162397
24 h kõrge

$ 0.00159424
$ 0.00159424$ 0.00159424

$ 0.00162397
$ 0.00162397$ 0.00162397

$ 0.077973
$ 0.077973$ 0.077973

$ 0.00147545
$ 0.00147545$ 0.00147545

+0.69%

+0.15%

-7.99%

-7.99%

CyberDEX (CYDX) reaalajas hind on $0.0016163. Viimase 24 tunni jooksul CYDX kaubeldud madalaim $ 0.00159424 ja kõrgeim $ 0.00162397 näitab aktiivset turu volatiivsust. CYDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.077973 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00147545.

Lüliajalise tootluse osas on CYDX muutunud +0.69% viimase tunni jooksul, +0.15% 24 tunni vältel -7.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CyberDEX (CYDX) – turuteave

$ 510.24K
$ 510.24K$ 510.24K

--
----

$ 2.59M
$ 2.59M$ 2.59M

315.66M
315.66M 315.66M

1,600,000,000.0
1,600,000,000.0 1,600,000,000.0

CyberDEX praegune turukapitalisatsioon on $ 510.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CYDX ringlev varu on 315.66M, mille koguvaru on 1600000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.59M.

CyberDEX (CYDX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CyberDEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CyberDEX ja USD hinnamuutus $ +0.0000530335.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CyberDEX ja USD hinnamuutus $ -0.0000595634.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CyberDEX ja USD hinnamuutus $ -0.000562161751782069.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.15%
30 päeva$ +0.0000530335+3.28%
60 päeva$ -0.0000595634-3.68%
90 päeva$ -0.000562161751782069-25.80%

Mis on CyberDEX (CYDX)

CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as "Chainlink" and "Pyth".

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CyberDEX (CYDX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

CyberDEX hinna ennustus (USD)

Kui palju on CyberDEX (CYDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CyberDEX (CYDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CyberDEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CyberDEX hinna ennustust kohe!

CYDX kohalike valuutade suhtes

CyberDEX (CYDX) tokenoomika

CyberDEX (CYDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CYDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CyberDEX (CYDX) kohta

Kui palju on CyberDEX (CYDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas CYDX hind USD on 0.0016163 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CYDX/USD hind?
Praegune hind CYDX/USD on $ 0.0016163. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CyberDEX turukapitalisatsioon?
CYDX turukapitalisatsioon on $ 510.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CYDX ringlev varu?
CYDX ringlev varu on 315.66M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CYDX (ATH) hind?
CYDX saavutab ATH hinna summas 0.077973 USD.
Mis oli kõigi aegade CYDX madalaim (ATL) hind?
CYDX nägi ATL hinda summas 0.00147545 USD.
Milline on CYDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CYDX kauplemismaht on -- USD.
Kas CYDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
CYDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CYDX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:33:07 (UTC+8)

