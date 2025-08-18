Mis on crvUSD (CRVUSD)

crvUSD is a collateralized-debt-position (CDP) stablecoin pegged to the US Dollar

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse crvUSD (CRVUSD) allikas Ametlik veebisait

crvUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on crvUSD (CRVUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie crvUSD (CRVUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida crvUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake crvUSD hinna ennustust kohe!

CRVUSD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

crvUSD (CRVUSD) tokenoomika

crvUSD (CRVUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRVUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse crvUSD (CRVUSD) kohta Kui palju on crvUSD (CRVUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas CRVUSD hind USD on 0.999793 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRVUSD/USD hind? $ 0.999793 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRVUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on crvUSD turukapitalisatsioon? CRVUSD turukapitalisatsioon on $ 128.15M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRVUSD ringlev varu? CRVUSD ringlev varu on 128.18M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRVUSD (ATH) hind? CRVUSD saavutab ATH hinna summas 1.11 USD . Mis oli kõigi aegade CRVUSD madalaim (ATL) hind? CRVUSD nägi ATL hinda summas 0.949016 USD . Milline on CRVUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRVUSD kauplemismaht on -- USD . Kas CRVUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? CRVUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRVUSD hinna ennustust

crvUSD (CRVUSD) Olulised valdkonna uudised