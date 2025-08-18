Rohkem infot CRVUSD

crvUSD hind (CRVUSD)

1 CRVUSD/USD reaalajas hind:

$0.999784
0.00%1D
USD
crvUSD (CRVUSD) reaalajas hinnagraafik
crvUSD (CRVUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.999499
24 h madal
$ 1.0
24 h kõrge

$ 0.999499
$ 1.0
$ 1.11
$ 0.949016
-0.00%

-0.00%

-0.01%

-0.01%

crvUSD (CRVUSD) reaalajas hind on $0.999793. Viimase 24 tunni jooksul CRVUSD kaubeldud madalaim $ 0.999499 ja kõrgeim $ 1.0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRVUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.11 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.949016.

Lüliajalise tootluse osas on CRVUSD muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -0.00% 24 tunni vältel -0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

crvUSD (CRVUSD) – turuteave

$ 128.15M
--
$ 128.15M
128.18M
128,177,423.8601668
crvUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 128.15M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRVUSD ringlev varu on 128.18M, mille koguvaru on 128177423.8601668. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 128.15M.

crvUSD (CRVUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse crvUSD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse crvUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0002518478.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse crvUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0002802419.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse crvUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0001319089835586.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.00%
30 päeva$ -0.0002518478-0.02%
60 päeva$ -0.0002802419-0.02%
90 päeva$ +0.0001319089835586+0.01%

Mis on crvUSD (CRVUSD)

crvUSD is a collateralized-debt-position (CDP) stablecoin pegged to the US Dollar

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Ametlik veebisait

crvUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on crvUSD (CRVUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie crvUSD (CRVUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida crvUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake crvUSD hinna ennustust kohe!

CRVUSD kohalike valuutade suhtes

crvUSD (CRVUSD) tokenoomika

crvUSD (CRVUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRVUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse crvUSD (CRVUSD) kohta

Kui palju on crvUSD (CRVUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRVUSD hind USD on 0.999793 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRVUSD/USD hind?
Praegune hind CRVUSD/USD on $ 0.999793. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on crvUSD turukapitalisatsioon?
CRVUSD turukapitalisatsioon on $ 128.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRVUSD ringlev varu?
CRVUSD ringlev varu on 128.18M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRVUSD (ATH) hind?
CRVUSD saavutab ATH hinna summas 1.11 USD.
Mis oli kõigi aegade CRVUSD madalaim (ATL) hind?
CRVUSD nägi ATL hinda summas 0.949016 USD.
Milline on CRVUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRVUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas CRVUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRVUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRVUSD hinna ennustust.
crvUSD (CRVUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.