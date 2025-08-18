Mis on Cosanta (COSA)

What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cosanta (COSA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Cosanta hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cosanta (COSA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cosanta (COSA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cosanta nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cosanta hinna ennustust kohe!

COSA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Cosanta (COSA) tokenoomika

Cosanta (COSA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COSA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cosanta (COSA) kohta Kui palju on Cosanta (COSA) tänapäeval väärt? Reaalajas COSA hind USD on 2.61 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune COSA/USD hind? $ 2.61 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind COSA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cosanta turukapitalisatsioon? COSA turukapitalisatsioon on $ 907.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COSA ringlev varu? COSA ringlev varu on 347.56K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COSA (ATH) hind? COSA saavutab ATH hinna summas 11.71 USD . Mis oli kõigi aegade COSA madalaim (ATL) hind? COSA nägi ATL hinda summas 0.19178 USD . Milline on COSA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COSA kauplemismaht on -- USD . Kas COSA sel aastal kõrgemale ka suundub? COSA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COSA hinna ennustust

Cosanta (COSA) Olulised valdkonna uudised