Cosanta (COSA) reaalajas hind on $2.61. Viimase 24 tunni jooksul COSA kaubeldud madalaim $ 2.59 ja kõrgeim $ 2.72 näitab aktiivset turu volatiivsust. COSAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.71 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.19178.
Lüliajalise tootluse osas on COSA muutunud +0.70% viimase tunni jooksul, -3.85% 24 tunni vältel -11.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cosanta praegune turukapitalisatsioon on $ 907.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. COSA ringlev varu on 347.56K, mille koguvaru on 347564.54999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 907.96K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Cosanta ja USD hinnamuutus $ -0.104805607106603.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cosanta ja USD hinnamuutus $ -0.5672785410.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cosanta ja USD hinnamuutus $ -0.9042201450.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cosanta ja USD hinnamuutus $ -2.087860598992624.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.104805607106603
|-3.85%
|30 päeva
|$ -0.5672785410
|-21.73%
|60 päeva
|$ -0.9042201450
|-34.64%
|90 päeva
|$ -2.087860598992624
|-44.44%
What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too
Cosanta (COSA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COSA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.