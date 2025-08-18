Mis on COMDEX (CMDX)

What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain. What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards Comdex dApps 1. cSwap_DEX – - Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens - It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders. - At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens - Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards 2. Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – - $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets - Harbor protocol, the platform to mint $CMST - $HARBOR, governance token of $CMST - HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency 3. Commodo – IBC native lending and borrowing platform - It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets - it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks

Üksuse COMDEX (CMDX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

COMDEX (CMDX) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COMDEX (CMDX) kohta Kui palju on COMDEX (CMDX) tänapäeval väärt? Reaalajas CMDX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CMDX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CMDX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on COMDEX turukapitalisatsioon? CMDX turukapitalisatsioon on $ 172.74K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CMDX ringlev varu? CMDX ringlev varu on 194.81M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CMDX (ATH) hind? CMDX saavutab ATH hinna summas 6.02 USD . Mis oli kõigi aegade CMDX madalaim (ATL) hind? CMDX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CMDX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CMDX kauplemismaht on -- USD . Kas CMDX sel aastal kõrgemale ka suundub? CMDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CMDX hinna ennustust

