COMDEX (CMDX) teave What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain. What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards Comdex dApps cSwap_DEX – Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens

It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders.

At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens

Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets

Harbor protocol, the platform to mint $CMST

$HARBOR, governance token of $CMST

HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency Commodo – IBC native lending and borrowing platform It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets

Ametlik veebisait: https://comdex.one/ Valge raamat: https://paper.comdex.one/Comdex-Litepaper.pdf

COMDEX (CMDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage COMDEX (CMDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 164.26K $ 164.26K $ 164.26K Koguvaru: $ 199.59M $ 199.59M $ 199.59M Ringlev varu: $ 194.92M $ 194.92M $ 194.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 168.19K $ 168.19K $ 168.19K Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.02 $ 6.02 $ 6.02 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00034289 $ 0.00034289 $ 0.00034289 Praegune hind: $ 0.00084244 $ 0.00084244 $ 0.00084244 Lisateave COMDEX (CMDX) hinna kohta

COMDEX (CMDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud COMDEX (CMDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CMDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CMDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CMDX tokeni tokenoomikat, avastage CMDX tokeni reaalajas hinda!

CMDX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CMDX võiks suunduda? Meie CMDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

