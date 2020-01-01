COMDEX (CMDX) tokenoomika
COMDEX (CMDX) teave
What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain.
What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards
Comdex dApps
- cSwap_DEX –
- Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens
- It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders.
- At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens
- Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards
- Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin –
- $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets
- Harbor protocol, the platform to mint $CMST
- $HARBOR, governance token of $CMST
- HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency
- Commodo – IBC native lending and borrowing platform
- It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets
- it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks
COMDEX (CMDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage COMDEX (CMDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
COMDEX (CMDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
COMDEX (CMDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate CMDX tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
CMDX tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate CMDX tokeni tokenoomikat, avastage CMDX tokeni reaalajas hinda!
CMDX – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu CMDX võiks suunduda? Meie CMDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.