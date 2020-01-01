Chuck (CHUCK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chuck (CHUCK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chuck (CHUCK) teave Born from a deep admiration for iconic internet humor, this token transcends its meme origins. It lies at the heart of a vibrant, fun-loving community with a noble mission: to bring attention to animal welfare. Whether you are here to share a laugh, spread love for our furry friends, or explore the world of Web3, you're welcomed with open paws. Ametlik veebisait: https://chuckonbase.io Valge raamat: https://chuckonbase.io/whitepaper/ Ostke CHUCK kohe!

Chuck (CHUCK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chuck (CHUCK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 906.03K $ 906.03K $ 906.03K Koguvaru: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M Ringlev varu: $ 895.93M $ 895.93M $ 895.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 975.88K $ 975.88K $ 975.88K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03322613 $ 0.03322613 $ 0.03322613 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00103449 $ 0.00103449 $ 0.00103449 Lisateave Chuck (CHUCK) hinna kohta

Chuck (CHUCK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chuck (CHUCK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHUCK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHUCK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHUCK tokeni tokenoomikat, avastage CHUCK tokeni reaalajas hinda!

CHUCK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHUCK võiks suunduda? Meie CHUCK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHUCK tokeni hinna ennustust kohe!

