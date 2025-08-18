Rohkem infot CHUCK

CHUCK Hinnainfo

CHUCK Valge raamat

CHUCK Ametlik veebisait

CHUCK Tokenoomika

CHUCK Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Chuck logo

Chuck hind (CHUCK)

Loendis mitteolevad

1 CHUCK/USD reaalajas hind:

$0.00112907
$0.00112907$0.00112907
-3.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Chuck (CHUCK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:29:48 (UTC+8)

Chuck (CHUCK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00112305
$ 0.00112305$ 0.00112305
24 h madal
$ 0.00118536
$ 0.00118536$ 0.00118536
24 h kõrge

$ 0.00112305
$ 0.00112305$ 0.00112305

$ 0.00118536
$ 0.00118536$ 0.00118536

$ 0.03322613
$ 0.03322613$ 0.03322613

$ 0
$ 0$ 0

-1.29%

-3.78%

-16.38%

-16.38%

Chuck (CHUCK) reaalajas hind on $0.00112907. Viimase 24 tunni jooksul CHUCK kaubeldud madalaim $ 0.00112305 ja kõrgeim $ 0.00118536 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHUCKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03322613 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHUCK muutunud -1.29% viimase tunni jooksul, -3.78% 24 tunni vältel -16.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chuck (CHUCK) – turuteave

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

--
----

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

895.93M
895.93M 895.93M

964,999,999.0
964,999,999.0 964,999,999.0

Chuck praegune turukapitalisatsioon on $ 1.02M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHUCK ringlev varu on 895.93M, mille koguvaru on 964999999.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.09M.

Chuck (CHUCK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chuck ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chuck ja USD hinnamuutus $ -0.0001882886.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chuck ja USD hinnamuutus $ +0.0003091660.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chuck ja USD hinnamuutus $ +0.0003663557468428467.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.78%
30 päeva$ -0.0001882886-16.67%
60 päeva$ +0.0003091660+27.38%
90 päeva$ +0.0003663557468428467+48.03%

Mis on Chuck (CHUCK)

Born from a deep admiration for iconic internet humor, this token transcends its meme origins. It lies at the heart of a vibrant, fun-loving community with a noble mission: to bring attention to animal welfare. Whether you are here to share a laugh, spread love for our furry friends, or explore the world of Web3, you're welcomed with open paws.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chuck (CHUCK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Chuck hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chuck (CHUCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chuck (CHUCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chuck nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chuck hinna ennustust kohe!

CHUCK kohalike valuutade suhtes

Chuck (CHUCK) tokenoomika

Chuck (CHUCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHUCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chuck (CHUCK) kohta

Kui palju on Chuck (CHUCK) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHUCK hind USD on 0.00112907 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHUCK/USD hind?
Praegune hind CHUCK/USD on $ 0.00112907. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chuck turukapitalisatsioon?
CHUCK turukapitalisatsioon on $ 1.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHUCK ringlev varu?
CHUCK ringlev varu on 895.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHUCK (ATH) hind?
CHUCK saavutab ATH hinna summas 0.03322613 USD.
Mis oli kõigi aegade CHUCK madalaim (ATL) hind?
CHUCK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHUCK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHUCK kauplemismaht on -- USD.
Kas CHUCK sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHUCK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHUCK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:29:48 (UTC+8)

Chuck (CHUCK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.