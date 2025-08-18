Chainflip hind (FLIP)
Chainflip (FLIP) reaalajas hind on $0.429449. Viimase 24 tunni jooksul FLIP kaubeldud madalaim $ 0.422793 ja kõrgeim $ 0.430842 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLIPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.48 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.30855.
Lüliajalise tootluse osas on FLIP muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, +1.43% 24 tunni vältel +2.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Chainflip praegune turukapitalisatsioon on $ 28.82M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FLIP ringlev varu on 67.11M, mille koguvaru on 95089368.91101599. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.84M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Chainflip ja USD hinnamuutus $ +0.00604914.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chainflip ja USD hinnamuutus $ -0.0280817989.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chainflip ja USD hinnamuutus $ +0.0243413840.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chainflip ja USD hinnamuutus $ +0.02684456097433394.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00604914
|+1.43%
|30 päeva
|$ -0.0280817989
|-6.53%
|60 päeva
|$ +0.0243413840
|+5.67%
|90 päeva
|$ +0.02684456097433394
|+6.67%
Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique ‘Just-inTime’ based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip’s native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases.
