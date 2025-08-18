Mis on Chainflip (FLIP)

Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique ‘Just-inTime’ based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip’s native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases.

Üksuse Chainflip (FLIP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Chainflip (FLIP) tokenoomika

Chainflip (FLIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLIP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Chainflip (FLIP) tänapäeval väärt? Reaalajas FLIP hind USD on 0.429449 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FLIP/USD hind? $ 0.429449 . Milline on Chainflip turukapitalisatsioon? FLIP turukapitalisatsioon on $ 28.82M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FLIP ringlev varu? FLIP ringlev varu on 67.11M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLIP (ATH) hind? FLIP saavutab ATH hinna summas 9.48 USD . Mis oli kõigi aegade FLIP madalaim (ATL) hind? FLIP nägi ATL hinda summas 0.30855 USD . Milline on FLIP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FLIP kauplemismaht on -- USD . Kas FLIP sel aastal kõrgemale ka suundub? FLIP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

