Chainflip hind (FLIP)

Chainflip (FLIP) reaalajas hinnagraafik
Chainflip (FLIP) hinna teave (USD)

Chainflip (FLIP) reaalajas hind on $0.429449. Viimase 24 tunni jooksul FLIP kaubeldud madalaim $ 0.422793 ja kõrgeim $ 0.430842 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLIPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.48 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.30855.

Lüliajalise tootluse osas on FLIP muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, +1.43% 24 tunni vältel +2.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chainflip (FLIP) – turuteave

Chainflip praegune turukapitalisatsioon on $ 28.82M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FLIP ringlev varu on 67.11M, mille koguvaru on 95089368.91101599. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.84M.

Chainflip (FLIP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chainflip ja USD hinnamuutus $ +0.00604914.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chainflip ja USD hinnamuutus $ -0.0280817989.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chainflip ja USD hinnamuutus $ +0.0243413840.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chainflip ja USD hinnamuutus $ +0.02684456097433394.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00604914+1.43%
30 päeva$ -0.0280817989-6.53%
60 päeva$ +0.0243413840+5.67%
90 päeva$ +0.02684456097433394+6.67%

Mis on Chainflip (FLIP)

Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique ‘Just-inTime’ based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip’s native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases.

Üksuse Chainflip (FLIP) allikas

Chainflip hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chainflip (FLIP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chainflip (FLIP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chainflip nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chainflip hinna ennustust kohe!

FLIP kohalike valuutade suhtes

Chainflip (FLIP) tokenoomika

Chainflip (FLIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLIP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chainflip (FLIP) kohta

Kui palju on Chainflip (FLIP) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLIP hind USD on 0.429449 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLIP/USD hind?
Praegune hind FLIP/USD on $ 0.429449. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chainflip turukapitalisatsioon?
FLIP turukapitalisatsioon on $ 28.82M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLIP ringlev varu?
FLIP ringlev varu on 67.11M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLIP (ATH) hind?
FLIP saavutab ATH hinna summas 9.48 USD.
Mis oli kõigi aegade FLIP madalaim (ATL) hind?
FLIP nägi ATL hinda summas 0.30855 USD.
Milline on FLIP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLIP kauplemismaht on -- USD.
Kas FLIP sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLIP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLIP hinna ennustust.
