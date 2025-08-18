Rohkem infot CHAIN

Chain Games logo

Chain Games hind (CHAIN)

Loendis mitteolevad

1 CHAIN/USD reaalajas hind:

$0.02072321
$0.02072321
-4.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Chain Games (CHAIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:11:46 (UTC+8)

Chain Games (CHAIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02118094
$ 0.02118094
24 h madal
$ 0.02209966
$ 0.02209966
24 h kõrge

$ 0.02118094
$ 0.02118094

$ 0.02209966
$ 0.02209966

$ 1.03
$ 1.03

$ 0.0055509
$ 0.0055509

-1.53%

-3.41%

-16.65%

-16.65%

Chain Games (CHAIN) reaalajas hind on $0.02094448. Viimase 24 tunni jooksul CHAIN kaubeldud madalaim $ 0.02118094 ja kõrgeim $ 0.02209966 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHAINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.03 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0055509.

Lüliajalise tootluse osas on CHAIN muutunud -1.53% viimase tunni jooksul, -3.41% 24 tunni vältel -16.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chain Games (CHAIN) – turuteave

$ 8.06M
$ 8.06M

--
--

$ 10.47M
$ 10.47M

379.87M
379.87M

493,499,998.3071
493,499,998.3071

Chain Games praegune turukapitalisatsioon on $ 8.06M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHAIN ringlev varu on 379.87M, mille koguvaru on 493499998.3071. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.47M.

Chain Games (CHAIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chain Games ja USD hinnamuutus $ -0.00074133543998271.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chain Games ja USD hinnamuutus $ -0.0051341538.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chain Games ja USD hinnamuutus $ -0.0016185307.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chain Games ja USD hinnamuutus $ -0.009495202062969247.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00074133543998271-3.41%
30 päeva$ -0.0051341538-24.51%
60 päeva$ -0.0016185307-7.72%
90 päeva$ -0.009495202062969247-31.19%

Mis on Chain Games (CHAIN)

The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chain Games (CHAIN) allikas

Ametlik veebisait

Chain Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chain Games (CHAIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chain Games (CHAIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chain Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chain Games hinna ennustust kohe!

CHAIN kohalike valuutade suhtes

Chain Games (CHAIN) tokenoomika

Chain Games (CHAIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHAIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chain Games (CHAIN) kohta

Kui palju on Chain Games (CHAIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHAIN hind USD on 0.02094448 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHAIN/USD hind?
Praegune hind CHAIN/USD on $ 0.02094448. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chain Games turukapitalisatsioon?
CHAIN turukapitalisatsioon on $ 8.06M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHAIN ringlev varu?
CHAIN ringlev varu on 379.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHAIN (ATH) hind?
CHAIN saavutab ATH hinna summas 1.03 USD.
Mis oli kõigi aegade CHAIN madalaim (ATL) hind?
CHAIN nägi ATL hinda summas 0.0055509 USD.
Milline on CHAIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHAIN kauplemismaht on -- USD.
Kas CHAIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHAIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHAIN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:11:46 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.