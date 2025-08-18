Mis on Centaur (CNTR)

Üksuse Centaur (CNTR) allikas Ametlik veebisait

Centaur hinna ennustus (USD)

Kui palju on Centaur (CNTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Centaur (CNTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Centaur nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CNTR kohalike valuutade suhtes

Centaur (CNTR) tokenoomika

Centaur (CNTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CNTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Centaur (CNTR) kohta Kui palju on Centaur (CNTR) tänapäeval väärt? Reaalajas CNTR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CNTR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CNTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Centaur turukapitalisatsioon? CNTR turukapitalisatsioon on $ 44.53K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CNTR ringlev varu? CNTR ringlev varu on 1.82B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CNTR (ATH) hind? CNTR saavutab ATH hinna summas 0.02709056 USD . Mis oli kõigi aegade CNTR madalaim (ATL) hind? CNTR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CNTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CNTR kauplemismaht on -- USD . Kas CNTR sel aastal kõrgemale ka suundub? CNTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CNTR hinna ennustust

