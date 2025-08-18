Rohkem infot CBAT

cBAT hind (CBAT)

$0.00323936
-5.90%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
cBAT (CBAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

cBAT (CBAT) reaalajas hind on $0.00324589. Viimase 24 tunni jooksul CBAT kaubeldud madalaim $ 0.00324589 ja kõrgeim $ 0.00345867 näitab aktiivset turu volatiivsust. CBATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.247355 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00184538.

Lüliajalise tootluse osas on CBAT muutunud -0.81% viimase tunni jooksul, -5.66% 24 tunni vältel -0.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

cBAT (CBAT) – turuteave

$ 20.30M
--
$ 20.30M
6.26B
6,255,414,568.205006
cBAT praegune turukapitalisatsioon on $ 20.30M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CBAT ringlev varu on 6.26B, mille koguvaru on 6255414568.205006. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.30M.

cBAT (CBAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse cBAT ja USD hinnamuutus $ -0.000194754799008367.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse cBAT ja USD hinnamuutus $ -0.0000309631.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse cBAT ja USD hinnamuutus $ +0.0008973454.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse cBAT ja USD hinnamuutus $ +0.000162313389410478.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000194754799008367-5.66%
30 päeva$ -0.0000309631-0.95%
60 päeva$ +0.0008973454+27.65%
90 päeva$ +0.000162313389410478+5.26%

Mis on cBAT (CBAT)

Compound protocol balance token

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse cBAT (CBAT) allikas

Ametlik veebisait

cBAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on cBAT (CBAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie cBAT (CBAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida cBAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake cBAT hinna ennustust kohe!

CBAT kohalike valuutade suhtes

cBAT (CBAT) tokenoomika

cBAT (CBAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CBAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse cBAT (CBAT) kohta

Kui palju on cBAT (CBAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CBAT hind USD on 0.00324589 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CBAT/USD hind?
Praegune hind CBAT/USD on $ 0.00324589. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on cBAT turukapitalisatsioon?
CBAT turukapitalisatsioon on $ 20.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CBAT ringlev varu?
CBAT ringlev varu on 6.26B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CBAT (ATH) hind?
CBAT saavutab ATH hinna summas 0.247355 USD.
Mis oli kõigi aegade CBAT madalaim (ATL) hind?
CBAT nägi ATL hinda summas 0.00184538 USD.
Milline on CBAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CBAT kauplemismaht on -- USD.
Kas CBAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CBAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CBAT hinna ennustust.
