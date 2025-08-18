Mis on cBAT (CBAT)

Compound protocol balance token

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse cBAT (CBAT) allikas Ametlik veebisait

cBAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on cBAT (CBAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie cBAT (CBAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida cBAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake cBAT hinna ennustust kohe!

CBAT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

cBAT (CBAT) tokenoomika

cBAT (CBAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CBAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse cBAT (CBAT) kohta Kui palju on cBAT (CBAT) tänapäeval väärt? Reaalajas CBAT hind USD on 0.00324589 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CBAT/USD hind? $ 0.00324589 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CBAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on cBAT turukapitalisatsioon? CBAT turukapitalisatsioon on $ 20.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CBAT ringlev varu? CBAT ringlev varu on 6.26B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CBAT (ATH) hind? CBAT saavutab ATH hinna summas 0.247355 USD . Mis oli kõigi aegade CBAT madalaim (ATL) hind? CBAT nägi ATL hinda summas 0.00184538 USD . Milline on CBAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CBAT kauplemismaht on -- USD . Kas CBAT sel aastal kõrgemale ka suundub? CBAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CBAT hinna ennustust

cBAT (CBAT) Olulised valdkonna uudised