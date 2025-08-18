Rohkem infot SN31

SN31 Hinnainfo

SN31 Ametlik veebisait

SN31 Tokenoomika

SN31 Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Candles logo

Candles hind (SN31)

Loendis mitteolevad

1 SN31/USD reaalajas hind:

$0.849779
$0.849779$0.849779
-4.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Candles (SN31) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:20:12 (UTC+8)

Candles (SN31) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.835441
$ 0.835441$ 0.835441
24 h madal
$ 0.90031
$ 0.90031$ 0.90031
24 h kõrge

$ 0.835441
$ 0.835441$ 0.835441

$ 0.90031
$ 0.90031$ 0.90031

$ 2.05
$ 2.05$ 2.05

$ 0.825902
$ 0.825902$ 0.825902

+1.71%

-4.21%

-12.74%

-12.74%

Candles (SN31) reaalajas hind on $0.849779. Viimase 24 tunni jooksul SN31 kaubeldud madalaim $ 0.835441 ja kõrgeim $ 0.90031 näitab aktiivset turu volatiivsust. SN31kõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.05 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.825902.

Lüliajalise tootluse osas on SN31 muutunud +1.71% viimase tunni jooksul, -4.21% 24 tunni vältel -12.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Candles (SN31) – turuteave

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

--
----

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

2.19M
2.19M 2.19M

2,194,968.730690196
2,194,968.730690196 2,194,968.730690196

Candles praegune turukapitalisatsioon on $ 1.87M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SN31 ringlev varu on 2.19M, mille koguvaru on 2194968.730690196. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.87M.

Candles (SN31) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Candles ja USD hinnamuutus $ -0.0374232629971576.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Candles ja USD hinnamuutus $ -0.3693232159.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Candles ja USD hinnamuutus $ -0.2773128848.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Candles ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0374232629971576-4.21%
30 päeva$ -0.3693232159-43.46%
60 päeva$ -0.2773128848-32.63%
90 päeva$ 0--

Mis on Candles (SN31)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Candles (SN31) allikas

Ametlik veebisait

Candles hinna ennustus (USD)

Kui palju on Candles (SN31) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Candles (SN31) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Candles nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Candles hinna ennustust kohe!

SN31 kohalike valuutade suhtes

Candles (SN31) tokenoomika

Candles (SN31) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SN31 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Candles (SN31) kohta

Kui palju on Candles (SN31) tänapäeval väärt?
Reaalajas SN31 hind USD on 0.849779 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SN31/USD hind?
Praegune hind SN31/USD on $ 0.849779. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Candles turukapitalisatsioon?
SN31 turukapitalisatsioon on $ 1.87M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SN31 ringlev varu?
SN31 ringlev varu on 2.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SN31 (ATH) hind?
SN31 saavutab ATH hinna summas 2.05 USD.
Mis oli kõigi aegade SN31 madalaim (ATL) hind?
SN31 nägi ATL hinda summas 0.825902 USD.
Milline on SN31 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SN31 kauplemismaht on -- USD.
Kas SN31 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SN31 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SN31 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:20:12 (UTC+8)

Candles (SN31) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.