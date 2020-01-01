Bucket Token (BUT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bucket Token (BUT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bucket Token (BUT) teave Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK's use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui's liquidity. Ametlik veebisait: https://www.bucketprotocol.io/

Bucket Token (BUT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bucket Token (BUT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 395.06M $ 395.06M $ 395.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.51M $ 4.51M $ 4.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05549 $ 0.05549 $ 0.05549 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00384413 $ 0.00384413 $ 0.00384413 Praegune hind: $ 0.00450462 $ 0.00450462 $ 0.00450462 Lisateave Bucket Token (BUT) hinna kohta

Bucket Token (BUT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bucket Token (BUT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

BUT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUT võiks suunduda? Meie BUT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

