Bucket Token logo

Bucket Token hind (BUT)

Loendis mitteolevad

1 BUT/USD reaalajas hind:

$0.00476301
$0.00476301
+1.20%1D
mexc
USD
Bucket Token (BUT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:10:13 (UTC+8)

Bucket Token (BUT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00460722
$ 0.00460722
24 h madal
$ 0.00509073
$ 0.00509073
24 h kõrge

$ 0.00460722
$ 0.00460722

$ 0.00509073
$ 0.00509073

$ 0.05549
$ 0.05549

$ 0.00384413
$ 0.00384413

+0.79%

+1.27%

-30.65%

-30.65%

Bucket Token (BUT) reaalajas hind on $0.00476301. Viimase 24 tunni jooksul BUT kaubeldud madalaim $ 0.00460722 ja kõrgeim $ 0.00509073 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05549 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00384413.

Lüliajalise tootluse osas on BUT muutunud +0.79% viimase tunni jooksul, +1.27% 24 tunni vältel -30.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bucket Token (BUT) – turuteave

$ 1.88M
$ 1.88M

--
--

$ 4.76M
$ 4.76M

395.06M
395.06M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Bucket Token praegune turukapitalisatsioon on $ 1.88M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUT ringlev varu on 395.06M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.76M.

Bucket Token (BUT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bucket Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bucket Token ja USD hinnamuutus $ -0.0030947948.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bucket Token ja USD hinnamuutus $ -0.0033136755.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bucket Token ja USD hinnamuutus $ -0.013494876301011408.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.27%
30 päeva$ -0.0030947948-64.97%
60 päeva$ -0.0033136755-69.57%
90 päeva$ -0.013494876301011408-73.91%

Mis on Bucket Token (BUT)

Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity.

Üksuse Bucket Token (BUT) allikas

Ametlik veebisait

Bucket Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bucket Token (BUT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bucket Token (BUT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bucket Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bucket Token hinna ennustust kohe!

BUT kohalike valuutade suhtes

Bucket Token (BUT) tokenoomika

Bucket Token (BUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bucket Token (BUT) kohta

Kui palju on Bucket Token (BUT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUT hind USD on 0.00476301 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUT/USD hind?
Praegune hind BUT/USD on $ 0.00476301. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bucket Token turukapitalisatsioon?
BUT turukapitalisatsioon on $ 1.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUT ringlev varu?
BUT ringlev varu on 395.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUT (ATH) hind?
BUT saavutab ATH hinna summas 0.05549 USD.
Mis oli kõigi aegade BUT madalaim (ATL) hind?
BUT nägi ATL hinda summas 0.00384413 USD.
Milline on BUT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUT kauplemismaht on -- USD.
Kas BUT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUT hinna ennustust.
Bucket Token (BUT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.