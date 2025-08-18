Mis on Bucket Token (BUT)

Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity.

Üksuse Bucket Token (BUT) allikas Ametlik veebisait

Bucket Token (BUT) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bucket Token (BUT) kohta Kui palju on Bucket Token (BUT) tänapäeval väärt? Reaalajas BUT hind USD on 0.00476301 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BUT/USD hind? $ 0.00476301 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BUT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bucket Token turukapitalisatsioon? BUT turukapitalisatsioon on $ 1.88M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BUT ringlev varu? BUT ringlev varu on 395.06M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUT (ATH) hind? BUT saavutab ATH hinna summas 0.05549 USD . Mis oli kõigi aegade BUT madalaim (ATL) hind? BUT nägi ATL hinda summas 0.00384413 USD . Milline on BUT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BUT kauplemismaht on -- USD . Kas BUT sel aastal kõrgemale ka suundub? BUT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUT hinna ennustust

