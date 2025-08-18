Rohkem infot BTSE

BTSE Token hind (BTSE)

1 BTSE/USD reaalajas hind:

$1.63
$1.63
-0.80%1D
USD
BTSE Token (BTSE) reaalajas hinnagraafik
BTSE Token (BTSE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.62
$ 1.62
24 h madal
$ 1.64
$ 1.64
24 h kõrge

$ 1.62
$ 1.62

$ 1.64
$ 1.64

$ 9.21
$ 9.21

$ 0.369569
$ 0.369569

-0.12%

-0.82%

+2.69%

+2.69%

BTSE Token (BTSE) reaalajas hind on $1.63. Viimase 24 tunni jooksul BTSE kaubeldud madalaim $ 1.62 ja kõrgeim $ 1.64 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTSEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.21 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.369569.

Lüliajalise tootluse osas on BTSE muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -0.82% 24 tunni vältel +2.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BTSE Token (BTSE) – turuteave

$ 263.37M
$ 263.37M

--
----

$ 325.03M
$ 325.03M

162.06M
162.06M

200,000,000.0
200,000,000.0

BTSE Token praegune turukapitalisatsioon on $ 263.37M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BTSE ringlev varu on 162.06M, mille koguvaru on 200000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 325.03M.

BTSE Token (BTSE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BTSE Token ja USD hinnamuutus $ -0.013555823493616.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BTSE Token ja USD hinnamuutus $ +0.0247315010.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BTSE Token ja USD hinnamuutus $ -0.0615796070.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BTSE Token ja USD hinnamuutus $ +0.0700536622467661.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.013555823493616-0.82%
30 päeva$ +0.0247315010+1.52%
60 päeva$ -0.0615796070-3.77%
90 päeva$ +0.0700536622467661+4.49%

Mis on BTSE Token (BTSE)

The BTSE token powers the BTSE ecosystem and enhances your trading experience.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BTSE Token (BTSE) allikas

Ametlik veebisait

BTSE Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on BTSE Token (BTSE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BTSE Token (BTSE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BTSE Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BTSE Token hinna ennustust kohe!

BTSE kohalike valuutade suhtes

BTSE Token (BTSE) tokenoomika

BTSE Token (BTSE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTSE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BTSE Token (BTSE) kohta

Kui palju on BTSE Token (BTSE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BTSE hind USD on 1.63 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BTSE/USD hind?
Praegune hind BTSE/USD on $ 1.63. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BTSE Token turukapitalisatsioon?
BTSE turukapitalisatsioon on $ 263.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BTSE ringlev varu?
BTSE ringlev varu on 162.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTSE (ATH) hind?
BTSE saavutab ATH hinna summas 9.21 USD.
Mis oli kõigi aegade BTSE madalaim (ATL) hind?
BTSE nägi ATL hinda summas 0.369569 USD.
Milline on BTSE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BTSE kauplemismaht on -- USD.
Kas BTSE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BTSE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTSE hinna ennustust.
BTSE Token (BTSE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.