BTC Proxy (BTCPX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BTC Proxy (BTCPX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BTC Proxy (BTCPX) teave An institutional Bitcoin Bridge used to unlock Bitcoin for DeFi 2.0 with no gas and no slippage and insured custody. BTC Proxy features (3,3) Staking and Bonding via the PRXY Governance token Ametlik veebisait: https://btcpx.io/ Ostke BTCPX kohe!

BTC Proxy (BTCPX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BTC Proxy (BTCPX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Koguvaru: $ 261.57 $ 261.57 $ 261.57 Ringlev varu: $ 261.57 $ 261.57 $ 261.57 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Kõigi aegade kõrgeim: $ 111,530 $ 111,530 $ 111,530 Kõigi aegade madalaim: $ 2,237.63 $ 2,237.63 $ 2,237.63 Praegune hind: $ 6,788.26 $ 6,788.26 $ 6,788.26 Lisateave BTC Proxy (BTCPX) hinna kohta

BTC Proxy (BTCPX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BTC Proxy (BTCPX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTCPX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTCPX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTCPX tokeni tokenoomikat, avastage BTCPX tokeni reaalajas hinda!

BTCPX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BTCPX võiks suunduda? Meie BTCPX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BTCPX tokeni hinna ennustust kohe!

