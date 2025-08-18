Mis on BTC Proxy (BTCPX)

An institutional Bitcoin Bridge used to unlock Bitcoin for DeFi 2.0 with no gas and no slippage and insured custody. BTC Proxy features (3,3) Staking and Bonding via the PRXY Governance token

Üksuse BTC Proxy (BTCPX) allikas Ametlik veebisait

BTCPX kohalike valuutade suhtes

BTC Proxy (BTCPX) tokenoomika

BTC Proxy (BTCPX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTCPX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BTC Proxy (BTCPX) kohta Kui palju on BTC Proxy (BTCPX) tänapäeval väärt? Reaalajas BTCPX hind USD on 6,792.75 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BTCPX/USD hind? $ 6,792.75 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BTCPX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BTC Proxy turukapitalisatsioon? BTCPX turukapitalisatsioon on $ 1.78M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BTCPX ringlev varu? BTCPX ringlev varu on 261.57 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTCPX (ATH) hind? BTCPX saavutab ATH hinna summas 111,530 USD . Mis oli kõigi aegade BTCPX madalaim (ATL) hind? BTCPX nägi ATL hinda summas 2,237.63 USD . Milline on BTCPX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BTCPX kauplemismaht on -- USD . Kas BTCPX sel aastal kõrgemale ka suundub? BTCPX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTCPX hinna ennustust

