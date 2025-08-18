Rohkem infot BTCPX

1 BTCPX/USD reaalajas hind:

$6,804.35
-6.20%1D
-6.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
BTC Proxy (BTCPX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:09:59 (UTC+8)

BTC Proxy (BTCPX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 6,241.25
$ 6,241.25$ 6,241.25
24 h madal
$ 7,772.11
$ 7,772.11$ 7,772.11
24 h kõrge

$ 6,241.25
$ 6,241.25$ 6,241.25

$ 7,772.11
$ 7,772.11$ 7,772.11

$ 111,530
$ 111,530$ 111,530

$ 2,237.63
$ 2,237.63$ 2,237.63

-0.28%

-6.43%

-6.43%

-35.15%

-35.15%

Lüliajalise tootluse osas on BTCPX muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, -6.43% 24 tunni vältel -35.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BTC Proxy (BTCPX) – turuteave

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

--
----

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

261.57
261.57 261.57

261.57311123
261.57311123 261.57311123

BTC Proxy praegune turukapitalisatsioon on $ 1.78M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BTCPX ringlev varu on 261.57, mille koguvaru on 261.57311123. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.78M.

BTC Proxy (BTCPX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BTC Proxy ja USD hinnamuutus $ -466.802729088453.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BTC Proxy ja USD hinnamuutus $ -3,681.2649728250.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BTC Proxy ja USD hinnamuutus $ -3,716.4724753500.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BTC Proxy ja USD hinnamuutus $ -12,765.77962378982.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -466.802729088453-6.43%
30 päeva$ -3,681.2649728250-54.19%
60 päeva$ -3,716.4724753500-54.71%
90 päeva$ -12,765.77962378982-65.26%

Mis on BTC Proxy (BTCPX)

An institutional Bitcoin Bridge used to unlock Bitcoin for DeFi 2.0 with no gas and no slippage and insured custody. BTC Proxy features (3,3) Staking and Bonding via the PRXY Governance token

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Ametlik veebisait

BTC Proxy hinna ennustus (USD)

Kui palju on BTC Proxy (BTCPX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BTC Proxy (BTCPX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BTC Proxy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BTC Proxy hinna ennustust kohe!

BTCPX kohalike valuutade suhtes

BTC Proxy (BTCPX) tokenoomika

BTC Proxy (BTCPX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTCPX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BTC Proxy (BTCPX) kohta

Kui palju on BTC Proxy (BTCPX) tänapäeval väärt?
Reaalajas BTCPX hind USD on 6,792.75 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BTCPX/USD hind?
Praegune hind BTCPX/USD on $ 6,792.75. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BTC Proxy turukapitalisatsioon?
BTCPX turukapitalisatsioon on $ 1.78M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BTCPX ringlev varu?
BTCPX ringlev varu on 261.57 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTCPX (ATH) hind?
BTCPX saavutab ATH hinna summas 111,530 USD.
Mis oli kõigi aegade BTCPX madalaim (ATL) hind?
BTCPX nägi ATL hinda summas 2,237.63 USD.
Milline on BTCPX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BTCPX kauplemismaht on -- USD.
Kas BTCPX sel aastal kõrgemale ka suundub?
BTCPX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTCPX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:09:59 (UTC+8)

BTC Proxy (BTCPX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.