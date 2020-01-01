Brett (BRETT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Brett (BRETT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Brett (BRETT) teave BRETT the dancer, gamer, and cultural icon of BASE chain (some like to call me the PEPE of BASE). Ametlik veebisait: https://www.basedbrett.com/ Ostke BRETT kohe!

Brett (BRETT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Brett (BRETT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 498.41M $ 498.41M $ 498.41M Koguvaru: $ 9.91B $ 9.91B $ 9.91B Ringlev varu: $ 9.91B $ 9.91B $ 9.91B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 498.41M $ 498.41M $ 498.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.234204 $ 0.234204 $ 0.234204 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00084753 $ 0.00084753 $ 0.00084753 Praegune hind: $ 0.050161 $ 0.050161 $ 0.050161 Lisateave Brett (BRETT) hinna kohta

Brett (BRETT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Brett (BRETT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRETT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRETT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRETT tokeni tokenoomikat, avastage BRETT tokeni reaalajas hinda!

BRETT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BRETT võiks suunduda? Meie BRETT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BRETT tokeni hinna ennustust kohe!

