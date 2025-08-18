Rohkem infot BRETT

Brett hind (BRETT)

1 BRETT/USD reaalajas hind:

$0.053332
-4.20%1D
Brett (BRETT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:08:28 (UTC+8)

Brett (BRETT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.053599
24 h madal
$ 0.058112
24 h kõrge

$ 0.053599
$ 0.058112
$ 0.234204
$ 0.00084753
-2.16%

-3.79%

-12.42%

-12.42%

Brett (BRETT) reaalajas hind on $0.053522. Viimase 24 tunni jooksul BRETT kaubeldud madalaim $ 0.053599 ja kõrgeim $ 0.058112 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRETTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.234204 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00084753.

Lüliajalise tootluse osas on BRETT muutunud -2.16% viimase tunni jooksul, -3.79% 24 tunni vältel -12.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Brett (BRETT) – turuteave

$ 531.04M
--
$ 531.04M
9.91B
9,909,850,148.88533
Brett praegune turukapitalisatsioon on $ 531.04M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BRETT ringlev varu on 9.91B, mille koguvaru on 9909850148.88533. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 531.04M.

Brett (BRETT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Brett ja USD hinnamuutus $ -0.00211287561794674.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Brett ja USD hinnamuutus $ -0.0019579418.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Brett ja USD hinnamuutus $ +0.0114213539.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Brett ja USD hinnamuutus $ -0.01508489865684734.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00211287561794674-3.79%
30 päeva$ -0.0019579418-3.65%
60 päeva$ +0.0114213539+21.34%
90 päeva$ -0.01508489865684734-21.98%

Mis on Brett (BRETT)

BRETT the dancer, gamer, and cultural icon of BASE chain (some like to call me the PEPE of BASE).

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Brett (BRETT) allikas

Ametlik veebisait

Brett hinna ennustus (USD)

Kui palju on Brett (BRETT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brett (BRETT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brett nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Brett hinna ennustust kohe!

BRETT kohalike valuutade suhtes

Brett (BRETT) tokenoomika

Brett (BRETT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRETT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Brett (BRETT) kohta

Kui palju on Brett (BRETT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRETT hind USD on 0.053522 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRETT/USD hind?
Praegune hind BRETT/USD on $ 0.053522. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Brett turukapitalisatsioon?
BRETT turukapitalisatsioon on $ 531.04M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRETT ringlev varu?
BRETT ringlev varu on 9.91B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRETT (ATH) hind?
BRETT saavutab ATH hinna summas 0.234204 USD.
Mis oli kõigi aegade BRETT madalaim (ATL) hind?
BRETT nägi ATL hinda summas 0.00084753 USD.
Milline on BRETT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRETT kauplemismaht on -- USD.
Kas BRETT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRETT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRETT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.