BORA logo

BORA hind (BORA)

Loendis mitteolevad

1 BORA/USD reaalajas hind:

$0.092502
$0.092502$0.092502
-1.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BORA (BORA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:08:21 (UTC+8)

BORA (BORA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.092487
$ 0.092487$ 0.092487
24 h madal
$ 0.094418
$ 0.094418$ 0.094418
24 h kõrge

$ 0.092487
$ 0.092487$ 0.092487

$ 0.094418
$ 0.094418$ 0.094418

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

$ 0.00482732
$ 0.00482732$ 0.00482732

-1.81%

-1.34%

-3.13%

-3.13%

BORA (BORA) reaalajas hind on $0.092502. Viimase 24 tunni jooksul BORA kaubeldud madalaim $ 0.092487 ja kõrgeim $ 0.094418 näitab aktiivset turu volatiivsust. BORAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.61 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00482732.

Lüliajalise tootluse osas on BORA muutunud -1.81% viimase tunni jooksul, -1.34% 24 tunni vältel -3.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BORA (BORA) – turuteave

$ 106.63M
$ 106.63M$ 106.63M

--
----

$ 111.53M
$ 111.53M$ 111.53M

1.15B
1.15B 1.15B

1,205,750,000.0
1,205,750,000.0 1,205,750,000.0

BORA praegune turukapitalisatsioon on $ 106.63M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BORA ringlev varu on 1.15B, mille koguvaru on 1205750000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 111.53M.

BORA (BORA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BORA ja USD hinnamuutus $ -0.00126344226369458.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BORA ja USD hinnamuutus $ -0.0128697385.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BORA ja USD hinnamuutus $ -0.0181534249.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BORA ja USD hinnamuutus $ +0.00109930821376446.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00126344226369458-1.34%
30 päeva$ -0.0128697385-13.91%
60 päeva$ -0.0181534249-19.62%
90 päeva$ +0.00109930821376446+1.20%

Mis on BORA (BORA)

BORA is a decentralized entertainment platform focused to distribute digital contents and provide incentives to participants

Üksuse BORA (BORA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

BORA hinna ennustus (USD)

Kui palju on BORA (BORA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BORA (BORA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BORA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BORA hinna ennustust kohe!

BORA kohalike valuutade suhtes

BORA (BORA) tokenoomika

BORA (BORA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BORA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BORA (BORA) kohta

Kui palju on BORA (BORA) tänapäeval väärt?
Reaalajas BORA hind USD on 0.092502 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BORA/USD hind?
Praegune hind BORA/USD on $ 0.092502. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BORA turukapitalisatsioon?
BORA turukapitalisatsioon on $ 106.63M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BORA ringlev varu?
BORA ringlev varu on 1.15B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BORA (ATH) hind?
BORA saavutab ATH hinna summas 1.61 USD.
Mis oli kõigi aegade BORA madalaim (ATL) hind?
BORA nägi ATL hinda summas 0.00482732 USD.
Milline on BORA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BORA kauplemismaht on -- USD.
Kas BORA sel aastal kõrgemale ka suundub?
BORA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BORA hinna ennustust.
