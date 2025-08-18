Mis on BORA (BORA)

BORA is a decentralized entertainment platform focused to distribute digital contents and provide incentives to participants

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BORA (BORA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BORA hinna ennustus (USD)

Kui palju on BORA (BORA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BORA (BORA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BORA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BORA hinna ennustust kohe!

BORA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BORA (BORA) tokenoomika

BORA (BORA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BORA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BORA (BORA) kohta Kui palju on BORA (BORA) tänapäeval väärt? Reaalajas BORA hind USD on 0.092502 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BORA/USD hind? $ 0.092502 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BORA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BORA turukapitalisatsioon? BORA turukapitalisatsioon on $ 106.63M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BORA ringlev varu? BORA ringlev varu on 1.15B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BORA (ATH) hind? BORA saavutab ATH hinna summas 1.61 USD . Mis oli kõigi aegade BORA madalaim (ATL) hind? BORA nägi ATL hinda summas 0.00482732 USD . Milline on BORA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BORA kauplemismaht on -- USD . Kas BORA sel aastal kõrgemale ka suundub? BORA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BORA hinna ennustust

BORA (BORA) Olulised valdkonna uudised