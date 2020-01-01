BORA (BORA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BORA (BORA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BORA (BORA) teave BORA is a decentralized entertainment platform focused to distribute digital contents and provide incentives to participants Ametlik veebisait: https://www.boraecosystem.com/ Valge raamat: https://boraecosystem.com/doc/BORA_Whitepaper_1.3_EN.pdf Ostke BORA kohe!

BORA (BORA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BORA (BORA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 104.36M $ 104.36M $ 104.36M Koguvaru: $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B Ringlev varu: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 109.16M $ 109.16M $ 109.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.61 $ 1.61 $ 1.61 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00482732 $ 0.00482732 $ 0.00482732 Praegune hind: $ 0.090568 $ 0.090568 $ 0.090568 Lisateave BORA (BORA) hinna kohta

BORA (BORA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BORA (BORA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BORA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BORA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BORA tokeni tokenoomikat, avastage BORA tokeni reaalajas hinda!

BORA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BORA võiks suunduda? Meie BORA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BORA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!