Mis on Bogged Finance (BOG)

Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi.

Üksuse Bogged Finance (BOG) allikas Ametlik veebisait

Bogged Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bogged Finance (BOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bogged Finance (BOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bogged Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bogged Finance hinna ennustust kohe!

BOG kohalike valuutade suhtes

Bogged Finance (BOG) tokenoomika

Bogged Finance (BOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bogged Finance (BOG) kohta Kui palju on Bogged Finance (BOG) tänapäeval väärt? Reaalajas BOG hind USD on 0.00727986 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOG/USD hind? $ 0.00727986 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BOG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bogged Finance turukapitalisatsioon? BOG turukapitalisatsioon on $ 101.02K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOG ringlev varu? BOG ringlev varu on 13.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOG (ATH) hind? BOG saavutab ATH hinna summas 2.15 USD . Mis oli kõigi aegade BOG madalaim (ATL) hind? BOG nägi ATL hinda summas 0.00440292 USD . Milline on BOG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BOG kauplemismaht on -- USD . Kas BOG sel aastal kõrgemale ka suundub? BOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOG hinna ennustust

