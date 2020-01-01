Bogged Finance (BOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bogged Finance (BOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bogged Finance (BOG) teave Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi. Ametlik veebisait: https://bogged.finance/ Ostke BOG kohe!

Bogged Finance (BOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bogged Finance (BOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 98.80K $ 98.80K $ 98.80K Koguvaru: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Ringlev varu: $ 13.88M $ 13.88M $ 13.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 106.79K $ 106.79K $ 106.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00440292 $ 0.00440292 $ 0.00440292 Praegune hind: $ 0.00711921 $ 0.00711921 $ 0.00711921 Lisateave Bogged Finance (BOG) hinna kohta

Bogged Finance (BOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bogged Finance (BOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOG tokeni tokenoomikat, avastage BOG tokeni reaalajas hinda!

BOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOG võiks suunduda? Meie BOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOG tokeni hinna ennustust kohe!

