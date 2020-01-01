Blend (BLND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Blend (BLND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Blend (BLND) teave Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar. Ametlik veebisait: https://www.blend.capital/ Valge raamat: https://docs.blend.capital/whitepaper/blend-whitepaper

Blend (BLND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Blend (BLND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Koguvaru: $ 67.14M $ 67.14M $ 67.14M Ringlev varu: $ 35.27M $ 35.27M $ 35.27M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.124556 $ 0.124556 $ 0.124556 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03957851 $ 0.03957851 $ 0.03957851 Praegune hind: $ 0.04323695 $ 0.04323695 $ 0.04323695 Lisateave Blend (BLND) hinna kohta

Blend (BLND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Blend (BLND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLND tokeni tokenoomikat, avastage BLND tokeni reaalajas hinda!

BLND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BLND võiks suunduda? Meie BLND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BLND tokeni hinna ennustust kohe!

