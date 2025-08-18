Mis on Blend (BLND)

Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar.

Üksuse Blend (BLND) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BLND kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blend (BLND) kohta Kui palju on Blend (BLND) tänapäeval väärt? Reaalajas BLND hind USD on 0.04241141 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BLND/USD hind? $ 0.04241141 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BLND/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Blend turukapitalisatsioon? BLND turukapitalisatsioon on $ 1.50M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BLND ringlev varu? BLND ringlev varu on 35.27M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLND (ATH) hind? BLND saavutab ATH hinna summas 0.124556 USD . Mis oli kõigi aegade BLND madalaim (ATL) hind? BLND nägi ATL hinda summas 0.03957851 USD . Milline on BLND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BLND kauplemismaht on -- USD . Kas BLND sel aastal kõrgemale ka suundub? BLND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLND hinna ennustust

