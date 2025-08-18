Mis on BlackPool (BPT)

The Blackpool Token (or BPT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated by the different verticals available on Blackpool. BlackPool is a new fund operating within the NFT industry: managing a range of assets from sports cards to game items to digital art. Token holders can stake their earned BPT to receive a share of the DAO fees.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BlackPool (BPT) kohta Kui palju on BlackPool (BPT) tänapäeval väärt? Reaalajas BPT hind USD on 0.02563997 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BPT/USD hind? $ 0.02563997 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BPT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BlackPool turukapitalisatsioon? BPT turukapitalisatsioon on $ 479.26K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BPT ringlev varu? BPT ringlev varu on 18.73M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BPT (ATH) hind? BPT saavutab ATH hinna summas 19.73 USD . Mis oli kõigi aegade BPT madalaim (ATL) hind? BPT nägi ATL hinda summas 0.00960459 USD . Milline on BPT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BPT kauplemismaht on -- USD . Kas BPT sel aastal kõrgemale ka suundub? BPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BPT hinna ennustust

