The Blackpool Token (or BPT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated by the different verticals available on Blackpool. BlackPool is a new fund operating within the NFT industry: managing a range of assets from sports cards to game items to digital art. Token holders can stake their earned BPT to receive a share of the DAO fees. Ametlik veebisait: https://www.blackpool.finance/

BlackPool (BPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BlackPool (BPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 475.56K $ 475.56K $ 475.56K Koguvaru: $ 52.00M $ 52.00M $ 52.00M Ringlev varu: $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 19.73 $ 19.73 $ 19.73 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00960459 $ 0.00960459 $ 0.00960459 Praegune hind: $ 0.02538614 $ 0.02538614 $ 0.02538614 Lisateave BlackPool (BPT) hinna kohta

BlackPool (BPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BlackPool (BPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BPT tokeni tokenoomikat, avastage BPT tokeni reaalajas hinda!

BPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BPT võiks suunduda? Meie BPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BPT tokeni hinna ennustust kohe!

