BitSong (BTSG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BitSong (BTSG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BitSong (BTSG) teave BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market. Ametlik veebisait: https://bitsong.io/en Valge raamat: https://bitsong.io/docs/whitepaper_en.pdf

BitSong (BTSG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BitSong (BTSG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 384.22K $ 384.22K $ 384.22K Koguvaru: $ 121.86M $ 121.86M $ 121.86M Ringlev varu: $ 120.49M $ 120.49M $ 120.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 388.60K $ 388.60K $ 388.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.670388 $ 0.670388 $ 0.670388 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Praegune hind: $ 0.00318886 $ 0.00318886 $ 0.00318886 Lisateave BitSong (BTSG) hinna kohta

BitSong (BTSG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BitSong (BTSG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTSG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTSG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTSG tokeni tokenoomikat, avastage BTSG tokeni reaalajas hinda!

BTSG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BTSG võiks suunduda? Meie BTSG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

