BitSong hind (BTSG)

1 BTSG/USD reaalajas hind:

$0.00337456
$0.00337456
-2.60%1D
USD
BitSong (BTSG) reaalajas hinnagraafik
BitSong (BTSG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00336654
24 h madal
$ 0.0035834
24 h kõrge

$ 0.00336654
$ 0.0035834
$ 0.670388
$ 0.0
+0.01%

-2.63%

+6.69%

+6.69%

BitSong (BTSG) reaalajas hind on $0.00337456. Viimase 24 tunni jooksul BTSG kaubeldud madalaim $ 0.00336654 ja kõrgeim $ 0.0035834 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTSGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.670388 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0.

Lüliajalise tootluse osas on BTSG muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -2.63% 24 tunni vältel +6.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BitSong (BTSG) – turuteave

$ 406.36K
--
$ 410.99K
120.49M
121,860,709.39
BitSong praegune turukapitalisatsioon on $ 406.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BTSG ringlev varu on 120.49M, mille koguvaru on 121860709.39. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 410.99K.

BitSong (BTSG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BitSong ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BitSong ja USD hinnamuutus $ -0.0003488130.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BitSong ja USD hinnamuutus $ +0.0001566548.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BitSong ja USD hinnamuutus $ -0.003344148058199962.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.63%
30 päeva$ -0.0003488130-10.33%
60 päeva$ +0.0001566548+4.64%
90 päeva$ -0.003344148058199962-49.77%

Mis on BitSong (BTSG)

BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BitSong (BTSG) allikas

Ametlik veebisait

BitSong hinna ennustus (USD)

Kui palju on BitSong (BTSG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitSong (BTSG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitSong nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BitSong hinna ennustust kohe!

BTSG kohalike valuutade suhtes

BitSong (BTSG) tokenoomika

BitSong (BTSG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTSG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitSong (BTSG) kohta

Kui palju on BitSong (BTSG) tänapäeval väärt?
Reaalajas BTSG hind USD on 0.00337456 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BTSG/USD hind?
Praegune hind BTSG/USD on $ 0.00337456. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BitSong turukapitalisatsioon?
BTSG turukapitalisatsioon on $ 406.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BTSG ringlev varu?
BTSG ringlev varu on 120.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTSG (ATH) hind?
BTSG saavutab ATH hinna summas 0.670388 USD.
Mis oli kõigi aegade BTSG madalaim (ATL) hind?
BTSG nägi ATL hinda summas 0.0 USD.
Milline on BTSG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BTSG kauplemismaht on -- USD.
Kas BTSG sel aastal kõrgemale ka suundub?
BTSG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTSG hinna ennustust.
