Mis on BitSong (BTSG)

BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market.

Üksuse BitSong (BTSG) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BitSong (BTSG) tokenoomika

BitSong (BTSG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTSG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitSong (BTSG) kohta Kui palju on BitSong (BTSG) tänapäeval väärt? Reaalajas BTSG hind USD on 0.00337456 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BTSG/USD hind? $ 0.00337456 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BTSG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BitSong turukapitalisatsioon? BTSG turukapitalisatsioon on $ 406.36K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BTSG ringlev varu? BTSG ringlev varu on 120.49M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTSG (ATH) hind? BTSG saavutab ATH hinna summas 0.670388 USD . Mis oli kõigi aegade BTSG madalaim (ATL) hind? BTSG nägi ATL hinda summas 0.0 USD . Milline on BTSG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BTSG kauplemismaht on -- USD . Kas BTSG sel aastal kõrgemale ka suundub? BTSG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTSG hinna ennustust

