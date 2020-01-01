Bitcoin Pro (BTCP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bitcoin Pro (BTCP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bitcoin Pro (BTCP) teave With Bitcoin PRO, you have all of the great features that are associated with the standard Bitcoin (BTC) only the PRO version is faster, has lower fees and is completely decentralized. Ametlik veebisait: https://bitcoinpro.money Ostke BTCP kohe!

Bitcoin Pro (BTCP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bitcoin Pro (BTCP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Koguvaru: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Ringlev varu: $ 129.02K $ 129.02K $ 129.02K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.11M $ 29.11M $ 29.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1,209.85 $ 1,209.85 $ 1,209.85 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 13.86 $ 13.86 $ 13.86 Lisateave Bitcoin Pro (BTCP) hinna kohta

Bitcoin Pro (BTCP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bitcoin Pro (BTCP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTCP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTCP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTCP tokeni tokenoomikat, avastage BTCP tokeni reaalajas hinda!

BTCP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BTCP võiks suunduda? Meie BTCP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BTCP tokeni hinna ennustust kohe!

