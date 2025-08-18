Rohkem infot BTCP

Bitcoin Pro hind (BTCP)

1 BTCP/USD reaalajas hind:

$14.6
$14.6$14.6
+0.80%1D
Bitcoin Pro (BTCP) reaalajas hinnagraafik
Bitcoin Pro (BTCP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 14.48
$ 14.48$ 14.48
24 h madal
$ 14.64
$ 14.64$ 14.64
24 h kõrge

$ 14.48
$ 14.48$ 14.48

$ 14.64
$ 14.64$ 14.64

$ 1,209.85
$ 1,209.85$ 1,209.85

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.83%

-3.94%

-3.94%

Bitcoin Pro (BTCP) reaalajas hind on $14.6. Viimase 24 tunni jooksul BTCP kaubeldud madalaim $ 14.48 ja kõrgeim $ 14.64 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTCPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,209.85 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BTCP muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.83% 24 tunni vältel -3.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bitcoin Pro (BTCP) – turuteave

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

--
----

$ 30.66M
$ 30.66M$ 30.66M

129.02K
129.02K 129.02K

2,100,000.0
2,100,000.0 2,100,000.0

Bitcoin Pro praegune turukapitalisatsioon on $ 1.88M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BTCP ringlev varu on 129.02K, mille koguvaru on 2100000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.66M.

Bitcoin Pro (BTCP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bitcoin Pro ja USD hinnamuutus $ +0.119655.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bitcoin Pro ja USD hinnamuutus $ +5.0118807000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bitcoin Pro ja USD hinnamuutus $ +7.9154104400.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bitcoin Pro ja USD hinnamuutus $ -1.16552245745277.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.119655+0.83%
30 päeva$ +5.0118807000+34.33%
60 päeva$ +7.9154104400+54.22%
90 päeva$ -1.16552245745277-7.39%

Mis on Bitcoin Pro (BTCP)

With Bitcoin PRO, you have all of the great features that are associated with the standard Bitcoin (BTC) only the PRO version is faster, has lower fees and is completely decentralized.

Üksuse Bitcoin Pro (BTCP) allikas

Bitcoin Pro hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bitcoin Pro (BTCP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitcoin Pro (BTCP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitcoin Pro nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bitcoin Pro hinna ennustust kohe!

BTCP kohalike valuutade suhtes

Bitcoin Pro (BTCP) tokenoomika

Bitcoin Pro (BTCP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTCP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitcoin Pro (BTCP) kohta

Kui palju on Bitcoin Pro (BTCP) tänapäeval väärt?
Reaalajas BTCP hind USD on 14.6 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BTCP/USD hind?
Praegune hind BTCP/USD on $ 14.6. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bitcoin Pro turukapitalisatsioon?
BTCP turukapitalisatsioon on $ 1.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BTCP ringlev varu?
BTCP ringlev varu on 129.02K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTCP (ATH) hind?
BTCP saavutab ATH hinna summas 1,209.85 USD.
Mis oli kõigi aegade BTCP madalaim (ATL) hind?
BTCP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BTCP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BTCP kauplemismaht on -- USD.
Kas BTCP sel aastal kõrgemale ka suundub?
BTCP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTCP hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.