BigShortBets hind (BIGSB)

Loendis mitteolevad

1 BIGSB/USD reaalajas hind:

$0.119927
0.00%1D
USD
BigShortBets (BIGSB) reaalajas hinnagraafik
BigShortBets (BIGSB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.11987
24 h madal
$ 0.119933
24 h kõrge

$ 0.11987
$ 0.119933
$ 2.08
$ 0.07116
+0.02%

+0.03%

-1.38%

-1.38%

BigShortBets (BIGSB) reaalajas hind on $0.119927. Viimase 24 tunni jooksul BIGSB kaubeldud madalaim $ 0.11987 ja kõrgeim $ 0.119933 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIGSBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.08 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07116.

Lüliajalise tootluse osas on BIGSB muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, +0.03% 24 tunni vältel -1.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BigShortBets (BIGSB) – turuteave

$ 679.43K
--
$ 3.58M
5.67M
29,854,323.077543378
BigShortBets praegune turukapitalisatsioon on $ 679.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BIGSB ringlev varu on 5.67M, mille koguvaru on 29854323.077543378. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.58M.

BigShortBets (BIGSB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BigShortBets ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BigShortBets ja USD hinnamuutus $ -0.0362815273.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BigShortBets ja USD hinnamuutus $ -0.0017282799.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BigShortBets ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.03%
30 päeva$ -0.0362815273-30.25%
60 päeva$ -0.0017282799-1.44%
90 päeva$ 0--

Mis on BigShortBets (BIGSB)

BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token. In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working. Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address. Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BigShortBets (BIGSB) allikas

Ametlik veebisait

BigShortBets hinna ennustus (USD)

Kui palju on BigShortBets (BIGSB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BigShortBets (BIGSB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BigShortBets nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BigShortBets hinna ennustust kohe!

BIGSB kohalike valuutade suhtes

BigShortBets (BIGSB) tokenoomika

BigShortBets (BIGSB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIGSB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BigShortBets (BIGSB) kohta

Kui palju on BigShortBets (BIGSB) tänapäeval väärt?
Reaalajas BIGSB hind USD on 0.119927 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BIGSB/USD hind?
Praegune hind BIGSB/USD on $ 0.119927. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BigShortBets turukapitalisatsioon?
BIGSB turukapitalisatsioon on $ 679.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BIGSB ringlev varu?
BIGSB ringlev varu on 5.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIGSB (ATH) hind?
BIGSB saavutab ATH hinna summas 2.08 USD.
Mis oli kõigi aegade BIGSB madalaim (ATL) hind?
BIGSB nägi ATL hinda summas 0.07116 USD.
Milline on BIGSB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BIGSB kauplemismaht on -- USD.
Kas BIGSB sel aastal kõrgemale ka suundub?
BIGSB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIGSB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.