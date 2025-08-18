Mis on BigShortBets (BIGSB)

BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token. In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working. Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address. Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption.

Kui palju on BigShortBets (BIGSB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BigShortBets (BIGSB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

BigShortBets (BIGSB) tokenoomika

BigShortBets (BIGSB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BigShortBets (BIGSB) kohta Kui palju on BigShortBets (BIGSB) tänapäeval väärt? Reaalajas BIGSB hind USD on 0.119927 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BIGSB/USD hind? $ 0.119927 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BIGSB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BigShortBets turukapitalisatsioon? BIGSB turukapitalisatsioon on $ 679.43K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BIGSB ringlev varu? BIGSB ringlev varu on 5.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIGSB (ATH) hind? BIGSB saavutab ATH hinna summas 2.08 USD . Mis oli kõigi aegade BIGSB madalaim (ATL) hind? BIGSB nägi ATL hinda summas 0.07116 USD . Milline on BIGSB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BIGSB kauplemismaht on -- USD . Kas BIGSB sel aastal kõrgemale ka suundub? BIGSB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIGSB hinna ennustust

