Mis on BendDAO (BEND)

Bend is an NFT liquidity and lending protocol with reactive interest rates for NFT financialization. Bend is bringing NFT pool lending to the fast-growing market, providing a gateway to DeFi for Web3 users.

BendDAO (BEND) tokenoomika

BendDAO (BEND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BendDAO (BEND) kohta Kui palju on BendDAO (BEND) tänapäeval väärt? Reaalajas BEND hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BEND/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BEND/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BendDAO turukapitalisatsioon? BEND turukapitalisatsioon on $ 884.71K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BEND ringlev varu? BEND ringlev varu on 3.05B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEND (ATH) hind? BEND saavutab ATH hinna summas 0.127754 USD . Mis oli kõigi aegade BEND madalaim (ATL) hind? BEND nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BEND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BEND kauplemismaht on -- USD . Kas BEND sel aastal kõrgemale ka suundub? BEND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEND hinna ennustust

