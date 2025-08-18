Bazed Games hind (BAZED)
-1.41%
-11.34%
-2.12%
-2.12%
Bazed Games (BAZED) reaalajas hind on $0.070063. Viimase 24 tunni jooksul BAZED kaubeldud madalaim $ 0.069768 ja kõrgeim $ 0.080547 näitab aktiivset turu volatiivsust. BAZEDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.516385 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0050751.
Lüliajalise tootluse osas on BAZED muutunud -1.41% viimase tunni jooksul, -11.34% 24 tunni vältel -2.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bazed Games praegune turukapitalisatsioon on $ 5.36M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BAZED ringlev varu on 76.39M, mille koguvaru on 76391122.92117779. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.36M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Bazed Games ja USD hinnamuutus $ -0.00896201998359334.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bazed Games ja USD hinnamuutus $ +0.0271908687.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bazed Games ja USD hinnamuutus $ +0.0227353664.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bazed Games ja USD hinnamuutus $ +0.028464116449822586.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00896201998359334
|-11.34%
|30 päeva
|$ +0.0271908687
|+38.81%
|60 päeva
|$ +0.0227353664
|+32.45%
|90 päeva
|$ +0.028464116449822586
|+68.43%
Bazed is a distinguished online casino and player-versus-player (PvP) platform empowered by web3 technology. By delivering an enthralling and in-depth experience for global players, we emphasize community engagement. The ongoing development of our services is significantly influenced by the insights and requirements of our user base. Games DAO, a distinguished Gambling Platform utilizing the innovative technology of the Ethereum blockchain. We take pride in offering an extensive range of gaming adventures, comprising five proprietary games, engineered by our dedicated team. These exclusive Bazed Originals, namely Coin Flip, Jackpot, Dream Towers, and Crash, are fashioned to provide unparalleled excitement. Furthermore, our gaming offerings have been enriched by the addition of assorted slots and table games from premier suppliers. All Bazed Original games undergo stringent examination to maintain the utmost standards of safety, integrity, and fairness. Bazed’s commitment to prioritizing player experience sets it apart. We offer a trustworthy and lawful platform that provides secure and fair gaming. Utilizing the ETH blockchain’s capabilities, we provide novel features such as wagering with non-fungible tokens (NFTs) and handling various cryptocurrencies for deposits and withdrawals. Our fusion of traditional casino gaming with pioneering technology fosters a community-centric experience, making us a one-of-a-kind gaming destination.
