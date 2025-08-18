Mis on Bazed Games (BAZED)

Bazed is a distinguished online casino and player-versus-player (PvP) platform empowered by web3 technology. By delivering an enthralling and in-depth experience for global players, we emphasize community engagement. The ongoing development of our services is significantly influenced by the insights and requirements of our user base. Games DAO, a distinguished Gambling Platform utilizing the innovative technology of the Ethereum blockchain. We take pride in offering an extensive range of gaming adventures, comprising five proprietary games, engineered by our dedicated team. These exclusive Bazed Originals, namely Coin Flip, Jackpot, Dream Towers, and Crash, are fashioned to provide unparalleled excitement. Furthermore, our gaming offerings have been enriched by the addition of assorted slots and table games from premier suppliers. All Bazed Original games undergo stringent examination to maintain the utmost standards of safety, integrity, and fairness. Bazed’s commitment to prioritizing player experience sets it apart. We offer a trustworthy and lawful platform that provides secure and fair gaming. Utilizing the ETH blockchain’s capabilities, we provide novel features such as wagering with non-fungible tokens (NFTs) and handling various cryptocurrencies for deposits and withdrawals. Our fusion of traditional casino gaming with pioneering technology fosters a community-centric experience, making us a one-of-a-kind gaming destination.

Üksuse Bazed Games (BAZED) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Bazed Games (BAZED) tokenoomika

Bazed Games (BAZED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAZED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bazed Games (BAZED) kohta Kui palju on Bazed Games (BAZED) tänapäeval väärt? Reaalajas BAZED hind USD on 0.070063 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BAZED/USD hind? $ 0.070063 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BAZED/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bazed Games turukapitalisatsioon? BAZED turukapitalisatsioon on $ 5.36M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BAZED ringlev varu? BAZED ringlev varu on 76.39M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAZED (ATH) hind? BAZED saavutab ATH hinna summas 0.516385 USD . Mis oli kõigi aegade BAZED madalaim (ATL) hind? BAZED nägi ATL hinda summas 0.0050751 USD . Milline on BAZED kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BAZED kauplemismaht on -- USD . Kas BAZED sel aastal kõrgemale ka suundub? BAZED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAZED hinna ennustust

