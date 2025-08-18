Mis on BaseSwap (BSWAP)

The First Native DEX on BASE. By Based Team for Based You. The liquidity marketplace from simplistic to advanced we have it all. aseSwap is a pioneering decentralized exchange (DEX) that introduces a groundbreaking concept by allowing users to not only trade assets but also earn protocol-generated revenue from fees. This innovative feature is made possible through the $BSWAP & $BSX tokens, enabling users to directly earn cryptocurrencies from swap fees. Utilizing a sophisticated Smart Order Routing system, BaseSwap ensures optimal prices while minimizing gas fees. The evolving system guarantees competitive swap rates across its matrix of pools, enhancing user trading experiences. With trading fees lower than leading decentralized and centralized exchanges, BaseSwap provides exceptional cost savings. Its user-friendly UI simplifies DeFi interactions, enabling easy token swaps, liquidity provision, and farming participation. Chosen for its robust security and cost-effectiveness, BaseSwap is integrated with the Base Network, an Ethereum Layer 2 solution incubated by Coinbase. This partnership offers security, scalability, and seamless interoperability, aligning with BaseSwap's commitment to user-centric and economically efficient trading. Benefiting from the Base Network's economical EVM setting and priority access to Ethereum functionalities, BaseSwap maintains minimal trading fees and a superior trading experience. Supported by Coinbase's user community and fiat onramps, BaseSwap is positioned for success in the evolving DeFi landscape.

Üksuse BaseSwap (BSWAP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on BaseSwap (BSWAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BaseSwap (BSWAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BaseSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

BSWAP kohalike valuutade suhtes

BaseSwap (BSWAP) tokenoomika

BaseSwap (BSWAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BSWAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BaseSwap (BSWAP) kohta Kui palju on BaseSwap (BSWAP) tänapäeval väärt? Reaalajas BSWAP hind USD on 0.04628053 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BSWAP/USD hind? $ 0.04628053 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BSWAP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BaseSwap turukapitalisatsioon? BSWAP turukapitalisatsioon on $ 337.78K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BSWAP ringlev varu? BSWAP ringlev varu on 7.21M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BSWAP (ATH) hind? BSWAP saavutab ATH hinna summas 13.01 USD . Mis oli kõigi aegade BSWAP madalaim (ATL) hind? BSWAP nägi ATL hinda summas 0.0363235 USD . Milline on BSWAP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BSWAP kauplemismaht on -- USD . Kas BSWAP sel aastal kõrgemale ka suundub? BSWAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BSWAP hinna ennustust

