BaseSwap hind (BSWAP)
-2.34%
+2.76%
-50.80%
-50.80%
BaseSwap (BSWAP) reaalajas hind on $0.04628053. Viimase 24 tunni jooksul BSWAP kaubeldud madalaim $ 0.04490028 ja kõrgeim $ 0.05046 näitab aktiivset turu volatiivsust. BSWAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.01 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0363235.
Lüliajalise tootluse osas on BSWAP muutunud -2.34% viimase tunni jooksul, +2.76% 24 tunni vältel -50.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BaseSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 337.78K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BSWAP ringlev varu on 7.21M, mille koguvaru on 9998487.11720254. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 468.36K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BaseSwap ja USD hinnamuutus $ +0.00124518.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BaseSwap ja USD hinnamuutus $ -0.0298870221.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BaseSwap ja USD hinnamuutus $ -0.0224773195.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BaseSwap ja USD hinnamuutus $ -0.09997895215504517.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00124518
|+2.76%
|30 päeva
|$ -0.0298870221
|-64.57%
|60 päeva
|$ -0.0224773195
|-48.56%
|90 päeva
|$ -0.09997895215504517
|-68.35%
The First Native DEX on BASE. By Based Team for Based You. The liquidity marketplace from simplistic to advanced we have it all. aseSwap is a pioneering decentralized exchange (DEX) that introduces a groundbreaking concept by allowing users to not only trade assets but also earn protocol-generated revenue from fees. This innovative feature is made possible through the $BSWAP & $BSX tokens, enabling users to directly earn cryptocurrencies from swap fees. Utilizing a sophisticated Smart Order Routing system, BaseSwap ensures optimal prices while minimizing gas fees. The evolving system guarantees competitive swap rates across its matrix of pools, enhancing user trading experiences. With trading fees lower than leading decentralized and centralized exchanges, BaseSwap provides exceptional cost savings. Its user-friendly UI simplifies DeFi interactions, enabling easy token swaps, liquidity provision, and farming participation. Chosen for its robust security and cost-effectiveness, BaseSwap is integrated with the Base Network, an Ethereum Layer 2 solution incubated by Coinbase. This partnership offers security, scalability, and seamless interoperability, aligning with BaseSwap's commitment to user-centric and economically efficient trading. Benefiting from the Base Network's economical EVM setting and priority access to Ethereum functionalities, BaseSwap maintains minimal trading fees and a superior trading experience. Supported by Coinbase's user community and fiat onramps, BaseSwap is positioned for success in the evolving DeFi landscape.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.
BaseSwap (BSWAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.