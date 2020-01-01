BANX (BANX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BANX (BANX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BANX (BANX) teave Borrow ● Lend ● Multiply ● Hedge ◎ Solana tokens and NFTs on https://banx.gg with no expiration, no price liquidation. Banx is a modular peer-to-peer lending protocol enabling borrowers and lenders to choose their risk/reward parameters (LTV/APR), anywhere from very low to very high. The more $BANX you own and stake, the stronger the (financial) benefits you receive such as weekly $BANX rewards (from buybacks), boosts on leaderboard points, governance voting power, ... Ametlik veebisait: https://www.banx.gg Valge raamat: https://docs.banx.gg Ostke BANX kohe!

BANX (BANX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BANX (BANX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 354.46K $ 354.46K $ 354.46K Koguvaru: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Ringlev varu: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 354.46K $ 354.46K $ 354.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BANX (BANX) hinna kohta

BANX (BANX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BANX (BANX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BANX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BANX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BANX tokeni tokenoomikat, avastage BANX tokeni reaalajas hinda!

BANX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BANX võiks suunduda? Meie BANX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BANX tokeni hinna ennustust kohe!

