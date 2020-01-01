Balanced (BALN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Balanced (BALN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Balanced (BALN) teave BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced’s extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it. Ametlik veebisait: https://balanced.network/ Ostke BALN kohe!

Balanced (BALN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Balanced (BALN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Koguvaru: $ 26.45M $ 26.45M $ 26.45M Ringlev varu: $ 26.45M $ 26.45M $ 26.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04903173 $ 0.04903173 $ 0.04903173 Praegune hind: $ 0.065831 $ 0.065831 $ 0.065831 Lisateave Balanced (BALN) hinna kohta

Balanced (BALN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Balanced (BALN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BALN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BALN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BALN tokeni tokenoomikat, avastage BALN tokeni reaalajas hinda!

BALN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BALN võiks suunduda? Meie BALN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BALN tokeni hinna ennustust kohe!

