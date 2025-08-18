Mis on Balanced (BALN)

BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced’s extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it.

Balanced (BALN) allikas Ametlik veebisait

BALN kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Balanced (BALN) kohta Kui palju on Balanced (BALN) tänapäeval väärt? Reaalajas BALN hind USD on 0.067084 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BALN/USD hind? $ 0.067084 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BALN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Balanced turukapitalisatsioon? BALN turukapitalisatsioon on $ 1.77M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BALN ringlev varu? BALN ringlev varu on 26.45M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BALN (ATH) hind? BALN saavutab ATH hinna summas 2.1 USD . Mis oli kõigi aegade BALN madalaim (ATL) hind? BALN nägi ATL hinda summas 0.04903173 USD . Milline on BALN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BALN kauplemismaht on -- USD . Kas BALN sel aastal kõrgemale ka suundub? BALN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BALN hinna ennustust

