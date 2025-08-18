Rohkem infot BALN

Balanced hind (BALN)

1 BALN/USD reaalajas hind:

$0.067084
$0.067084$0.067084
-3.80%1D
Balanced (BALN) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 13:15:00 (UTC+8)

Balanced (BALN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.065151
24 h madal
$ 0.072608
24 h kõrge

$ 0.065151
$ 0.072608
$ 2.1
$ 0.04903173
+1.35%

-3.84%

-1.42%

-1.42%

Balanced (BALN) reaalajas hind on $0.067084. Viimase 24 tunni jooksul BALN kaubeldud madalaim $ 0.065151 ja kõrgeim $ 0.072608 näitab aktiivset turu volatiivsust. BALNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.1 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04903173.

Lüliajalise tootluse osas on BALN muutunud +1.35% viimase tunni jooksul, -3.84% 24 tunni vältel -1.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Balanced (BALN) – turuteave

$ 1.77M
--
$ 1.77M
26.45M
26,452,183.40489786
Balanced praegune turukapitalisatsioon on $ 1.77M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BALN ringlev varu on 26.45M, mille koguvaru on 26452183.40489786. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.77M.

Balanced (BALN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Balanced ja USD hinnamuutus $ -0.00268046200996253.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Balanced ja USD hinnamuutus $ -0.0183965929.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Balanced ja USD hinnamuutus $ -0.0096730230.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Balanced ja USD hinnamuutus $ +0.0047867878356416.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00268046200996253-3.84%
30 päeva$ -0.0183965929-27.42%
60 päeva$ -0.0096730230-14.41%
90 päeva$ +0.0047867878356416+7.68%

Mis on Balanced (BALN)

BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced’s extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Balanced (BALN) allikas

Balanced hinna ennustus (USD)

Kui palju on Balanced (BALN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Balanced (BALN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Balanced nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Balanced hinna ennustust kohe!

BALN kohalike valuutade suhtes

Balanced (BALN) tokenoomika

Balanced (BALN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BALN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Balanced (BALN) kohta

Kui palju on Balanced (BALN) tänapäeval väärt?
Reaalajas BALN hind USD on 0.067084 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BALN/USD hind?
Praegune hind BALN/USD on $ 0.067084. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Balanced turukapitalisatsioon?
BALN turukapitalisatsioon on $ 1.77M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BALN ringlev varu?
BALN ringlev varu on 26.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BALN (ATH) hind?
BALN saavutab ATH hinna summas 2.1 USD.
Mis oli kõigi aegade BALN madalaim (ATL) hind?
BALN nägi ATL hinda summas 0.04903173 USD.
Milline on BALN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BALN kauplemismaht on -- USD.
Kas BALN sel aastal kõrgemale ka suundub?
BALN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BALN hinna ennustust.
